Il Segreto, arriva Marchena in aiuto a Prudencio: parla l’attore

Anticipazioni Il Segreto, nuovi personaggi: arriva Marchena in aiuto a Prudencio

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo di Marchena, interpretato dall’attore Pedro Nistal. In un’intervista per Vero Tv, l’interprete svela qualche anticipazioni al pubblico italiano. L’uomo approda ufficialmente nella trama della soap spagnola, quando Prudencio acquista l’enoteca di Fe. I telespettatori non potranno non apprezzare questo nuovo personaggio, che dimostra subito di essere una persona cordiale, onesto e docile. In quanto esperto nella contabilità, viene assunto da Prudencio, sotto raccomandazione di Matias e Marcela. Dimostrando, inoltre, di essere un grande lavoratore, viene immediatamente apprezzare dall’Ortega. Ma ecco che la situazione prende una piega negativa, quando Marchena inizia ad avere dei sospetti sul suo datore di lavoro. Scendendo nel dettaglio, l’uomo scopre che il fratello di Saul è coinvolto in loschi affari. Ora l’attore Nistal dà qualche anticipazione sulla trama riguardante il suo personaggio, nel corso dell’intervista.

Il Segreto anticipazioni: Marchena aiuta Prudencio nell’ex enoteca di Fe

Marchena è uno dei nuovi personaggi che presto conosceranno i telespettatori italiani. L’interprete Pedro Nistal, con tanta gavetta alle spalle, svela durante la sua intervista al settimanale italiano che si sta trovando molto bene sul set di Puente Viejo. L’attore spiega che c’è un’atmosfera bellissima e sin dal primo istante si è sentito come in una “grande famiglia”. Pedro si dice contento di far parte di questo cast e grato alla produzione per avergli dato fiducia, affidandogli il ruolo di Marchena. “È un uomo buono, un lavoratore, una persona umile. Il suo punto di forza è saper ascoltare”, racconta Nistal. L’attore, inoltre, confessa di aver trovato molta sintonia con José Milan, l’interprete di Prudencio, sia nella vita reale che sul set della soap.

Anticipazione Il Segreto: Marchena e il rapporto con Prudencio

“Marchena aiuterà molto Prudencio, ma non si dimenticherà del suo camion. Lavorare con Prudencio è un piacere, perché si preoccupa molto per il suo dipendente e lo paga molto bene”, anticipa Pedro Nistan. Questo nuovo e interessante personaggio instaura, dunque, un rapporto speciale con l’Ortega. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accade, in particolare quando Marche, uomo onesto, scopre i reali affari di Prudencio.