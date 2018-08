Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta seduce Fernando Mesia

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Julieta si avvicina a Fernando e inizia a sedurlo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciare che Julieta si avvicina a Fernando. La Uriarte è disposta a tutto pur di scoprire cos’è accaduto a Saul. Come vi abbiamo già rivelato, il più grande dei fratelli Ortega perde la vita mentre tenta di scappare dal carcere. A causare la sua morte ci pensa proprio Prudencio, con cui Julieta è al momento sposata. La giovane dimostra di essere molto astuta, facendo subito capire di non aver per niente accettato le spiegazioni del marito riguardanti la morte di Saul. Infatti, Prudencio rivela alla moglie che alcuni uomini li hanno aggrediti e, mentre lui è riuscito a salvarsi, il fratello ha avuto la peggio. Ma Julieta comprende subito che questa non è la verità dei fatti e promette che vendicherà il suo amato. Per far ciò, è disposta a tutto anche ad avvicinarsi a Fernando. Non solo, la Uriarte decide di mostrare a Prudencio di essere una moglie perfetta, al fine di fargli confessare ogni suo segreto. Il suo piano va avanti e il Mesia, che ormai vive nella Casona dopo essere tornato a Puente Viejo, è sempre più attratto da Julieta.

Il Segreto: Julieta e Fernando si alleano contro Prudencio

Julieta vuole conoscere la verità sulla morte di Saul. Per tale motivo, si mostra molto vicina a Prudencio, il quale però inizia a notare l’avvicinamento della moglie a Fernando. Quest’ultimo comincia a corteggiare la giovane Uriarte, bevendo del vino con lei e regalandole un profumo. Il minore dei fratelli Ortega non può non essere geloso. A un certo punto, Julieta cede e confessa a Fernando quali sono le sue intenzioni. La giovane rivela al Mesia di voler scoprire la verità su Saul. A questo punto, il figlio di Olmo afferma di essere stato chiamato da Donna Francisca, che ormai da settimane si è allontanata da Puente Viejo non si sa per quale motivo, per proteggere Saul. Ed ecco che Julieta e Fernando si alleano contro Prudencio.

Il Segreto anticipazioni: Fernando Mesia fortemente attratto da Julieta

Fernando è sempre più attratto da Julieta. I due sono sempre più vicini e ora che sono alleati il loro rapporto si intensifica sempre di più. Nel frattempo, Prudencio promette alla moglie che farà di tutto per renderla felice, geloso più che mai. Poco dopo, Mesia e la Uriarte si trovano soli a parlare. Fernando si avvicina particolarmente alla giovane e tenta di baciarla.