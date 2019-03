Il Segreto anticipazioni: il ‘ritorno’ di Emilia e Alfonso

Anticipazioni Il Segreto: Emilia e Alfonso rapiti, Maria e Raimundo pagano il riscatto?

Maria Castaneda ha deciso di tornare a vivere definitivamente a Puente Viejo. La protagonista indiscussa della nuova trama de Il Segreto si trova a fare i conti con una bruttissima notizia. Dopo essere stata lasciata da suo marito Gonzalo, la donna rivela a Fernando Mesia di poterlo perdonare per ciò che le ha fatto in passato solo quando saprà che fine hanno fatto i suoi genitori. Ricordiamo a tutti che Alfonso ed Emilia sono scappati dal paese, si sono recati a Parigi e poi non hanno dato più alcuna notizia su dove si trovassero. Il figlio del defunto Olmo si offre volontario per le ricerche dei due Castaneda e parte per Madrid.

Il Segreto anticipazioni: un riscatto per liberare Emilia e Alfonso

Mentre Fernando si trova a Madrid, Maria e Raimundo ricevono una richiesta di riscatto per poter liberare Emilia e Alfonso. I due credono che non sia una casualità che tale minaccia arriva proprio mentre Mesia si trova fuori dal paese. Nonostante pensi che il figlio di Olmo possa essere complice del rapimento dei suoi genitori, la Castaneda prega suo nonno di dare al rapitore la somma richiesta. Ulloa non è convinto e per questo pare sia totalmente contrario all’opinione di sua nipote. Quando Fernando torna a casa nega fermamente di essere immischiato nella faccenda che vede in pericolo Emilia e Alfonso.

Anticipazione Il Segreto: Emilia e Alfonso vengono liberati? Guai in vista

Alla fine, Raimundo decide di vendere alcune proprietà di Francisca per procurarsi il denaro richiesto dai rapitori. Prudencio riesce ad ottenere la somma ma, purtroppo, il cambio dalle pesetas ai franchi richiede un minimo di 15 giorni. L’uomo che ha chiesto il riscatto ha però dato un tempo massimo di una settimana. Che ne sarà dei due Castaneda?!? Staremo a vedere!