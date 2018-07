Il Segreto anticipazioni: Julieta commette un omicidio, guai in vista

Anticipazione Il Segreto: Julieta uccide suo padre Ignacio

La trama de Il Segreto si tinge di giallo e per questo i telespettatori devono stare molto attenti ai prossimi episodi. Nuovo e del tutto inaspettato omicidio a Puente Viejo. Nel piccolo paese spagnolo arriva Don Ignacio, padre di Julieta. L’uomo scopre dove si trovano sua figlia e Consuelo grazie all’aiuto di Donna Francisca. Ovviamente, le dirette interessate non pensano minimamente che Valquero sia d’accordo con la dark-lady della soap opera. E mentre la new-entro della telenovela fa in modo che nonna e nipote finiscano per odiarsi, il piano prosegue a meraviglia. La dolce Juliera scopre che Anna è sua sorellastra e successivamente accetta di lasciare il paese insieme a suo padre.

Il Segreto anticipazioni: Julieta si libera di suo padre Ignacio uccidendolo

Dopo aver fatto del male a Consuelo, Ignacio sequestra Julieta. La ragazza rischia di essere uccisa, ma Saul e Prudencio scoprono il pericolo che sta correndo la dolce donna. I fratello Ortega si mettono alla ricerca della loro amata e solo Saul riesce a raggiungere il capanno in cui è stata rinchiusa e in cui sta anche per essere ammazzata. Per salvare la vita del giovane protetto della Montenegro, la Uriarte si ritrova davanti ad un’ardua scelta. Alla fine, la giovane fanciulla uccide Valquero colpendolo alla testa. In tutto ciò, Prudencio si ritrova in pericolo a causa di una brutta caduta e la donna accorre in suo aiuto insieme a Saul.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta dopo la morte di suo padre Ignacio

I tre giovani tornano a Puente Viejo e vengono interrogati dalle guardie sulla scomparsa di Don Ignacio. Alla fine, Julieta e Saul riescono a far cadere tutte le accuse che si potrebbero muovere contro di loro. Intanto, il giovane decide di rinunciare alla sua amata per il bene di suo fratello Prudencio.