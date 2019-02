Il Segreto anticipazioni: Isaac in rovina, l’orrendo gesto di Antolina

Anticipazione Il Segreto: Isaac senza soldi, tutta colpa di Antolina

Brutte notizie dalle anticipazioni de Il Segreto. Elsa va via da Puente Viejo per mettere in regola le carte del funerale di suo padre Amancio. Ricordiamo che l’uomo è stato ucciso da Antolina. La malvagia biondina ha infatti messo fine alla sua vita per evitare che raccontasse a qualcuno la verità su di lei e sul defunto Jesus. Nonostante ciò, la dolce Laguna promette di tornare il prima possibile in paese e tutto questo per potersi vendicare. In assenza della sua nemica in amore, Isaac è tutto per Antolina. Nonostante il giovane abbia deciso di prendersi cura della donna e del bambino che porta in grembo, non riesce a dimenticarsi della sua amata Elsa.

Il Segreto anticipazioni: Antolina brucia tutto il legno comprato da Isaac

Per distrarsi dai problemi, Isaac si butta a capofitto sul lavoro. Il giovane compra tutto il materiale necessario per la costruzione della nuova biblioteca. Antolina non è felice che suo marito la trascuri per questo motivo arriva ad agire nuovamente in malafede. La futura mamma attende con ansia il momento migliore per poter mettere in atto il suo nuovo cattivissimo piano. La biondina decide infatti di mandare a fuoco tutto il materiale comprato dal Guerrero per il suo nuovo lavoro. In pochissimo tempo, l’uomo perde praticamente tutto e non ha più nulla per poter riacquistare il legno di cui ha bisogno.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac disperato ha perso tutto

Isaac chiede a Matias di aspettare ancora un po’ di tempo per la restituzione dei soldi che gli ha prestato. Il povero uomo è disperato e non sa come poter andare avanti. Antolina intanto si è trovata un alibi per poter uscire il più pulita possibile da questa situazione. Intanto, Consuelo inizia a pensare che la donna nascondi qualcosa, soprattutto dopo essere stata messa in guarda dalla dolcissima Elsa.