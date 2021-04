Il Segreto anticipazioni 25 aprile 2021: un omicidio, svelato un mistero

Il Segreto dopo la puntata di oggi torna in onda nel primo pomeriggio di domenica 25 aprile 2021. Cosa accade a Puente Viejo nel prossimo episodio? Le anticipazioni spagnole segnalano che il dottore fa sapere ai Solozabal che Marta si riprenderà, ma ha perso il bambino. Una notizia sconvolgente per tutti, compresa Manuela, che è consapevole della causa dell’aborto della ragazza. Infatti, la governante è certa del fatto che Marta ha perso il bambino dopo essere stata picchiata da Ramon. Invece, Don Ignacio non immagina che possa essere accaduta una cosa del genere.

Pertanto, il Solozabal tenta di consolare il genero. Ma Manuela cerca di fargli aprire gli occhi, facendogli notare i lividi che sono presenti sul corpo di Marta. A questo punto, Ramon tenta di nascondere la verità affermando con sicurezza che la moglie è caduta da sola. Don Ignacio capisce immediatamente che il ragazzo sta mentendo. Intanto, Rosa rivela ad Adolfo cosa è appena accaduto a Marta. Come si può già immaginare, il De Los Visos va su tutte le furie, tanto che sua moglie non riesce in nessun modo a calmarlo.

Pablo e Carolina sembravano pronti a compiere qualunque follia pur di diventare marito e moglie. Ora il ragazzo fa sapere alla sua amata che finalmente tra quindici giorni si sposeranno. Inaspettatamente, la Marchesa decide di far visita a Don Ignacio per parlare con lui della questione di J.Pierre. Ma quando scopre quanto accaduto nella Casona, preferisce rimandare questo confronto. Toccata dall’aborto della figlia e consapevole di cosa è realmente successo, Don Begona uccide Ramon.

La moglie di Ignacio pugnala a morte il genero, con lo scopo di proteggere Marta. Dopo aver gettato dalle scale la povera Manuela, Donna Begona dimostra di nuovo di avere ancora dei gravi problemi mentali. Nel frattempo, la Marchesa annuncia agli Arcangeli che gli incontri sono sospesi, in quanto è necessario evitare delle fughe di notizie. Nonostante ciò, le loro azioni verranno svolte in celle ridotte e gli ordini arriveranno sempre da chi dirige la setta.

In questo modo, viene finalmente svelata la sua identità: si tratta di Donna Francisca! A Don Filiberto, la spietata dark lady di Puente Viejo chiede di essere il suo braccio esecutivo nelle future azioni anti-repubblicane. Tomas entra in lotta con J.Pierre, a cui non consente di rivedere la situazione finanziaria della miniera. Il francese reagisce male e lo accusa di essere ostile e geloso. In seguito, sconvolge la Marchesa facendole sapere che ha intenzione di avere al suo fianco Adolfo in futuro, ma non a Puente Viejo, bensì a Parigi.

Da ormai qualche settimana, la durata dell’appuntamento con la soap opera spagnola è stato ridotto con una nuova programmazione di Mediaset. Pertanto, va in onda un unico episodio, dalle ore 14.15 alle 15.00. Ancora per qualche mese, il pubblico di Canale 5 avrà modo di seguire le vicende legate agli abitanti di Puente Viejo.