Il Segreto anticipazioni dal 9 al 13 Luglio 2018: Candela lascia Severo?

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Candela e Severo in crisi, Carmelino non si trova

A Puente Viejo continuano imperterrite le ricerche del piccolo Carmelito. Dopo le attesissime nozze tra Carmelo e Adela, il bambino è scomparso. Ritrovata stesa a terra e priva di sensi, Venancia sta recuperando le forze pian piano. L’ex suocera della dolce Candela si risveglia dal coma e racconta ai genitori del neonato tutto ciò che ricorda. In ogni caso, il sindaco e la guardia civile non sembrano riuscire a trovare alcuna traccia del bambino. La pasticcera de Il Segreto è sempre più disperata e inizia ad avere anche alcuni problemi con Severo. La donna comincia a credere che sia tutta colpa di Santacruz. Lei non voleva tornare a vivere nello stesso paese di Francisca, eppure alla fine ci è tornata.

Il Segreto, anticipazioni settimanali: Francisca contro Saul

La crisi matrimoniale tra Candela e Severo pare non sia risolvibile in alcun modo. E mentre tutti sono in ansia per Carmelito, Julieta è disperata per il suo amato Saul. Il fratello di Prudencio è ancora in carcere con l’accusa di omicidio. Francisca non vuole aiutarlo, ma poi cambia idea. La dark-lady della soap opera spagnola fa visita al suo protetto e gli porge la mano in cambio di qualcosa di molto particolare. La Montenegro è disposta ad aiutare Saul solo nel caso in cui lui decida di smettere di vedere Julieta. Il giovane rifiuta e così la padrona de La Villa fa di tutto per rendergli la vita un incubo.

Anticipazione Il Segreto: Dolores e Pedro divorziano ufficialmente

Anche per Dolores non è un buon periodo. La pettegola del paese riceve le carte del divorzio da Pedro. Per rabbia, la madre del simpatico Hipolito decide di firmare tutti i documenti, fino ad arrivare a baciare Tiburcio, l’uomo per cui pare aver preso una bella cotta.