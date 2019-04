Il Segreto anticipazioni dal 7 al 12 Aprile 2019: il piano di Gonzalo

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Raimundo e Gonzalo contro Fernando, il piano

Raimundo e Gonzalo sembrano intenzionati ad incastrare Fernando. I due iniziano ad escogitare un qualcosa che possa togliere al Mesia tutto il suo attuale potere. Da quando è tornato, il figlio de defunto Olmo pare sia tornato ad essere il malvagio de Il Segreto. E mentre Fe e Julieta si incuriosiscono e cercano di vederci chiaro, Ulloa chiede alla Uriarte di stare lontano da tale affare e le consiglia anche di allontanarsi da La Villa insieme al suo amato Saul. Prudencio non vuole che la coppia lasci la casa della Montenegro e chiede loro di restare, comunicandogli anche di aver avviato le pratiche per l’annullamento del matrimonio tra lei e la giovane e bellissima donna.

Il Segreto anticipazioni: Isaac nei guai per colpa di Antolina

Isaac riceve l’ordine di un buonissimo lavoro. L’uomo deve infatti costruire una biblioteca per il Marchese di Lazo. Per poter comprare il legno necessario alla costruzione delle librerie, il giovane chiede aiuto a Matias e Marcela e loro non si tirano indietro. Nonostante ciò, Antolina continua ad essere assetata di vendetta e per questo brucia tutta la legna di suo marito. Rimasto ormai senza materiale, Isaac è in rovina e non sa come fare. Consuelo inizia a credere che sia tutta colpa della cattiva bionda. Severo scopre che secondo alcune chiacchiere di paese, la gente è convinta che a farli ammalare siano state proprio le terre di Las Lagunas.

Anticipazione Il Segreto: Severo nei guai?

Severo cerca di convincere la gente di Las Lagunas a coltivare i territori che hanno a disposizioni. Purtroppo per Santacruz, nessuno vuole saperne di lavorare su quei terreni e per questo la situazione finanziaria dell’uomo non è delle migliori. Il giornalista Anacleto Totana propone ad Irene di cedergli i suoi articoli e alla fine la donna accetta per poter aiutare il suo uomo.