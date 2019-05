Il Segreto anticipazioni dal 5 all’11 maggio: Elsa schiava di Antolina

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Elsa va a vivere con Isaac e Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Don Anselmo e Don Berengario si mettono alla ricerca di Elsa, la quale lascia Puente Viejo dopo essersi presa la colpa del furto avvenuto alla locanda. La Laguna si trova rifugio tra le rovine di una casa, mentre tutti i cittadini sono contro di lei. Anche Isaac è furioso con la giovane e Antolina non può che essere soddisfatta. Don Anselmo riesce a trovare Elsa, a cui dà ospitalità nella parrocchia. La Laguna, però, preferisce restare nella casa abbandonata. Anche Fe offre alla giovane un posto dove andare a vivere, ma pure in questo caso rifiuta. Improvvisamente Elsa riceve la visita di Isaac e a Puente Viejo tutte le donne cercano di trovare una soluzione per aiutarla. Dopo l’incontro con la Laguna, il Guerrero chiede ad Antolina di ospitare la sua rivale in casa loro. L’uomo promette alla moglie che Elsa la aiuterà nei lavori in casa. Inizialmente sembra non accettare la proposta, ma poco dopo la perfida biondina accetta. Elsa va così a vivere sotto lo stesso tetto di Isaac e Antolina. L’ex ancella inizia a trattare la Laguna come una schiava, sottoponendola addirittura a degli sforzi fisici.

Anticipazioni Il Segreto: il riscatto di Emilia e Alfonso

Maria riceve una richiesta di riscatto da parte dei rapitori di Emilia e Alfonso. Insieme a Raimundo, la Castaneda sospetta che dietro tutto ci sia proprio Fernando. Quest’ultimo, nonostante venga messo alle strette, nega di essere coinvolto nel sequestro. Dopo di che, dà l’ordine a Prudencio di seguire Maria e Raimundo. Non solo, in seguito propone all’Ulloa e alla Castaneda di vendere alcune delle proprietà di Donna Francisca, per poter pagare il riscatto di Emilia e Alfonso. Inaspettatamente, Raimundo rifiuta il consiglio, creando sospetti in Maria. Quest’ultima riesce poi a convincere il nonno a procedere come consigliato da Fernando. Mauricio, intanto, nota che l’Ulloa trascorre molto tempo nelle catocombe e comprende che qualcuno si sta nascondendo proprio in quel luogo.

Il Segreto anticipazioni: Julieta, Saul e Severo ancora contro Eustaquio

Julieta tenta di convincere Pilar a denunciare Eustaquio Molero, ritenuto responsabile dell’epidemia che ha colpito Las Lagunas. Intanto, Adela confessa a Irene e alla Uriarte di avere delle crisi di panico. Il caporedattore della Campuzano, Anacleto, indaga su Eustagio e avverte Severo, rivelandogli quanto sia pericoloso il loro nemico. Intanto, in Svizzer continua a nevicare e Hipolito è molto preoccupato per la sua Gracia.