Il Segreto anticipazioni dal 5 all’11 agosto: Severo rapisce Venancia

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Severo rapisce Venancia, Francisca separa di nuovo Saul e Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano che dopo la morte di Candela, Carmelo impedisce a Severo di andare a far visita a Venancia in carcere, poiché potrebbe commettere qualche pazzia. Marcela chiede poi a Don Berengario di andare a trovare la donna dietro le sbarre, al fine di tentare di scoprire dove si trova Carmelito. Ma il prete non riesce a estorcerle la verità sul luogo in cui ha portato il figlio di Candela e Severo. Intanto, il Santacruz finge di lasciare Puente Viejo per raggiungere Lucas a La Granja. Invece, va in carcere e rapisce Venancia segregandola in un posto sconosciuto. L’uomo ha intenzione di mantenere la promessa fatta a Candela. Pertanto, è disposto a tutto pur di trovare Carmelito. Julieta vorrebbe chiarire quanto accaduto con Saul, ma Prudencio fa di tutto pur di non farli incontrare. Ma con l’aiuto di Emilia, la Uriarte riesce a programmare un appuntamento con il maggiore dei fratelli Ortega. Intanto, Nazaria trova il biglietto che Julieta ha scritto per Saul e lo consegna a Donna Francisca. La dark lady di Puente Viejo chiede a Prudencio di non fare incontrare per nessuna ragione i due amanti.

Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca si vendica con Julieta

La Montenegro decide di distruggere la casa che Julieta sta costruendo per i bisognoso e annuncia di conoscere un mistero della ragazza. Saul va a trovare la sua amata per parlarle, ma viene cacciato bruscamente. Prudencio rivela a Donna Francisca di voler trovare una casa per lui e Julieta. La Montenegro, però, gli ordina di fare altro. La casa di accoglienza è finalmente finita ed Emilia organizza una festa. Onesimo, però, porta una cattiva notizia: l’abitazione è crollata e non c’è più. Donna Francisca è contenta per essere riuscita a portare a termine il suo piano e Julieta non riesce a capire dove ha sbagliato. Mentre si cercano i superstiti arrivano anche i giornalisti.

Anticipazioni Il Segreto: Fe e Nazaria si alleano, Don Anselmo corteggia Francisca e Dolores

Nazaria continua a complottare con Vicente, a cui deve del denario. Fe ricostruisce la vera identità della donna e per vendicarsi decide di smascherarla. La moglie di Mauricio prega la domestica di non dire a nessuno la verità, ma ormai sembra essere troppo tardi. Fe e Nazaria si alleano per togliere di mezzo Vicente. Don Anselmo continua a non ricordare la sua identità e inizia a pensare di essere l’amante di Donna Francisca. Infatti, non appena la incontra comincia a corteggiarla appassionatamente. Il prete non ha alcun limite nel corteggiamento, tanto che inizia a fare la corte anche a Dolores.