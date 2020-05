Il Segreto anticipazioni dal 4 al 9 maggio: partenze, ritorni e tradimenti

Anticipazioni Il Segreto da lunedì 4 a sabato 9 maggio 2020: i minatori tradiscono Matias e Alicia, Isabel mente a Francisca

Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda da lunedì 4 a sabato 9 maggio 2020, Isabel non ha alcuna intenzione di cambiare strategia per giungere a un accordo con i minatori. Così, Inigo, Adolfo e Tomas temono che lo sciopero possa causare qualcosa di ben peggiore. Matias decide, intanto, di convocare i minatori, sebbene non voglia dare loro i nomi degli operai licenziati dalla Marchesa. I lavoratori, però, decidono di andare a lavoro, dando buca al Castaneda e ad Alicia. Isabel inizia a non riuscire a sopportare i modi di fare di Donna Francisca, che la tratta come se fosse la sua domestica. Nonostante ciò, continua a offrire la sua ospitalità e la sua disponibilità per riacquistare i terreni che le appartenevano. Nel frattempo, Adolfo e Tomas iniziano ad avere dei sospetti sulla loro madre. Don Filiberto rimprovera Matias, scatenando la sua rabbia. Nelle prossime puntate vedremo la Marchesa ricevere una lettera d’amore da un uomo misterioso, Jean Pierre. La Montenegro chiede a Isabel se Raimundo si è fatto vivo a Puente Viejo. La Marchesa, però, mente rivelandole di non aver avuto notizie sull’Ulloa. Nel frattempo, Matias e Marcela sono sempre più ai ferri corti. Il Castaneda riceve, intanto, le scuse da parte di Cosme, per non aver portato avanti lo sciopero dei minatori. Tomas e Adolfo decidono di entrare nel padiglione dove si nasconde Donna Francisca.

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Pablo parte, Ignacio scopre la relazione che c’è tra Rosa e Adolfo

Pablo parte per il servizio militare, dopo aver ricevuto tanto affetto dalla famiglia Solozabal. Rosa preferisce restare insieme a Carolina, disperata per la partenza del ragazzo. Così, chiede alla sorella Marta di andare al suo appuntamento con Adolfo. L’ispezione nella fabbrica Solozabal termina, ma Ramon rivela a Ignacio di non poter comunicargli il risultato finché non avrà comunicato il tutto ai suoi parenti di Bilbao. Intanto, Adolfo invita Rosa a una rappresentazione teatrale a La Puebla. La ragazza decide di accettare l’invito, sebbene Marta le abbia consigliato di non farlo. Le due sorelle, poi, iniziano a notare l’atteggiamento ossessivo di Carolina sulla partenza di Pablo. Prima di lasciare Puente Viejo, Ramon saluta Marta e le chiede i poter mantenere un rapporto epistolare. Rosa e Adolfo vanno a teatro insieme, ma vengono scoperti da Ignacio! Quest’ultimo furioso, proibisce alla figlia di rivedere il ragazzo. Manuela e Urrutia tentano di far ragionare il Solozabal, ma senza alcun risultato. Infatti, Ignacio mette in castigo Rosa, impedendole di uscire. Adolfo, insospettito, fa una telefonata a casa della ragazza.

Anticipazioni Il Segreto: il ritorno inaspettato di Onesimo sconvolge Dolores

Onesimo torna inaspettatamente a Puente Viejo, sconvolgendo Dolores. L’uomo vorrebbe riprendere le sue vecchie abitudini, ma sua zia lo invita a trovarsi un lavoro con cui mantenersi. A questo punto, il cugino di Hipolito cerca lavoro in miniera e in fabbrica, senza però riuscire a ottenere il posto.