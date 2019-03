Il Segreto anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile 2019: Elsa muore?

Anticipazioni Il Segreto della settimana: Antolina uccide il padre di Elsa

Cosa succederà a Elsa? Stando alle anticipazioni de Il Segreto dal 31 marzo al 6 aprile 2019, la ragazza rischierà di perdere la vita a causa di Antolina, che avrà un impeto d’ira nei suoi confronti. Amancio si risveglierà nelle prossime puntate e confesserà che è a conoscenza di uno strano patto tra Jesus e Antolina: Elsa potrà trovare la verità all’interno di una tracolla perduta sul luogo dell’incidente. Antolina ascolterà questo dialogo e riuscirà a imposserarsi prima degli altri delle lettere d’amore che si è scambiata con Jesus. Dopodiché si presenterà al cospetto di Amancio e lo soffocherà con un cuscino.

Puntate Il Segreto dal 31 marzo al 6 aprile: Elsa viene uccisa?

Anche Elsa è in pericolo! Antolina la aggredirà accanto al letto del fiume e si volatilizzerà non appena capirà che per la sua nemica non ci sarà più nulla da fare. Tutti si preoccuperanno per la scomparsa di Elsa, avvenuta subito dopo la morte del padre e cominceranno a credere che anche lei abbia perso la vita. Mauricio però la ritroverà e chiederà a Consuelo di prendersi cura di lei: la donna le consiglierà di non andare al funerale del padre perché avrebbe potuto commettere qualche sciocchezza. Ma le anticipazioni settimanali de Il Segreto ci rivelano che Elsa non le darà ascolto.

Spoiler Il Segreto: Elsa lascia Puente Viejo

Elsa accuserà in pubblica piazza Antolina: è stata lei ad aver ucciso suo padre! Ma i cittadini di Puente Viejo si convinceranno che la ragazza sia impazzita a seguito del trauma subìto. Non ricevendo il supporto dagli abitanti, Elsa deciderà di lasciare Puente Viejo. Facendo però una promessa a Consuelo: tornerà per mettere con le spalle al muro Antolina.

Il Segreto anticipazioni future: cosa nascondono Gonzalo e Fernando?

Fernando tenterà di scoprire dove si nasconde Maria estorcendo – senza troppo successo – delle informazioni a Gonzalo: Fernando e Prudencio sono in combutta per rovinare il marito della giovane Castaneda. Gli spoiler de Il Segreto dal 31 marzo al 6 aprile non finiscono qui: Julieta e Saul scopriranno che Gonzalo sta ricattando Fernando per ottenere quanto prima l’eredità di Maria.