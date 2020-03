Il Segreto anticipazioni dal 30 marzo al 4 aprile 2020: addii e nuovi inizi

Anticipazioni settimanali Il Segreto: cosa succederà nelle puntate dal 30 marzo al 4 aprile 2020? Lola e Prudencio abbandonano Puente Viejo per ricongiungersi a Julieta e Saul

Cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Segreto dal 30 marzo al 4 aprile 2020? Una coppia dirà definitivamente addio, quella formata da Lola e Prudencio: non ci penseranno due volte a trasferirsi in Italia (precisamente a Roma), dopo l’invito di Saul e Julieta. Desiderano avere un nuovo inizio e potranno farlo solo lontani da Puente Viejo: Francisca Montenegro, dopo averli accolti come figli, è poi diventa una matrigna cattiva nei confronti di Saul e Prudencio, cercando di mandare all’aria le loro storie d’amore. Proprio come faceva in passato con Maria Castaneda!

Il Segreto settimana: Fernando scomparso, la bomba mette a rischio la vita di Garcia Morales

Dov’è finito Fernando Mesia? Garcia Morales riuscirà a trarre in salvo Esperanza e Beltran; poi accuserà l’uomo di aver ucciso sua nipote Maria Elena. Fernando non vorrà più sentire una parola di più e farà esplodere una bomba… i bambini riusciranno a salvarsi, ma il politico verserà in una condizione davvero critica. Non riuscirà ad alzarsi dal letto dell’ospedale e questo significa che non potrà impedire la sommersione di Puente Viejo.

Inondazione a Puente Viejo, non ci sarà più nulla da fare? Le ultime anticipazioni de Il Segreto

L’acqua giungerà nel paesino e Francisca Montenegro si sentirà impotente: deciderà quindi di ricordare i momenti più belli passati con Raimundo Ulloa (che in Spagna è in coma); Carmelo e Severo non saranno in grado di bloccare l’inondazione. Cosa succederà davvero? La vita degli abitanti cambierà drasticamente: Carmelo sarà costretto a convincerli ad abbandonare le proprie case.