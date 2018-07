Il Segreto anticipazioni dal 30 Luglio al 4 Agosto 2018: Candela muore

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Candela muore per colpa di Venancia

La prossima settimana Il Segreto ci regala grandissime novità. Partiamo dal povero Carmelito. Severo e Candela continuano le ricerche, nonostante sembra non esserci più alcuna traccia del loro piccolo bambino e della donna che lo ha rapito. Nel frattempo, Venancia chiama Candela e la mette in guardia. La cattivissima ex suocera della pasticcera di Puente Viejo informa la dolce donna di stare molto attenta e di invitare le guardie a interrompere le ricerche, altrimenti farà del male al bimbo. Nonostante ciò, la Mendizabal non si a per vinta. Quest”ultima viene ricontatta da Venancia e le due decidono di incontrarsi da sole. È proprio nel corso di questo incontro che la povera Candela perde la vita. Severo è disperato e vuole vendetta per sua moglie e suo figlio.

Anticipazione Il Segreto: Don Anselmo perde la memoria

Mentre tutti piangono la morte della povera Candela. Una simpatica vicenda farà sorridere i telespettatori della soap opera spagnola di Aurora Guerra. Don Anselmo ha un incidente nell’emporio di Dolores e sbatte la testa cadendo sul pavimento bagnato. A primo impatto, il sacerdote sembra stare bene e dopo alcune visiti e viene riportato a casa. Nei gironi successivi, Anselmo si mostra ai suoi paesani in abiti civili e con un atteggiamento davvero molto strano. L’uomo ha dimenticato di essere un prete. Intanto a La Villa, Vicente continua a fare pressione su Nazaria. L’uomo riesce ad aprire la cassaforte di Mauricio, rendendosi conto che l’unica persona che può mettere mano sui soldi del capomastro è Fe. Nel frattempo, l’ex domestica di Francisca ha scoperto tutta la verità sulla moglie del suo amato ed è pronta a smascherarla.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta pronta a dimenticare Saul

Julieta ha deciso di aiutare alcune famiglie povere per far sì che anche loro riescano ad avere un tetto sulla testa. In ogni caso, la fanciulla ha deciso di restare nell’anonimato. Prudencio mette pressione sulla donna, ma lei sottolinea il fatto di non voler andare a vivere a La Villa. Saul è molto nervoso per essere stato rifiutato dalla ragazza e comincia a trattare tutti in malo modo. Francisca minaccia Julieta e le comunica che il destino di Saul è tutto nelle sue mani. La nipote di Consuelo deve essere in grado di prendere le distanze dal fratello Ortega.