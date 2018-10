Il Segreto anticipazioni dal 29 ottobre al 2 novembre: Emilia e Alfonso in carcere

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: il generale chiude Emilia e Alfonso in prigione

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano a Puente Viejo arriva Spinosa, l’avvocato di Dos Caras. Proprio al legale, il generale De Ayala annuncia le sue prossime vittime: Alfonso ed Emilia. I due Castaneda vengono rinchiusi in una prigione abbandonata e qui subiscono le minacce del generale. Raimundo e Matias non possono far visita a Emilia e Alfonso. Stesso discorso vale per i due preti, Don Anselmo e Don Berengario. Dunque, nessuno può sapere cosa sta realmente accadendo alla coppia all’interno del carcere. Intanto, Mauricio veglia su Fe e spera che possa riprendersi al più presto, anche per permetterle di testimoniare in favore di Emilia e Alfonso. Matias cede poi alle provocazioni del generale, tanto che lo affronta con coraggio. Il giovane pretende di poter far visita ai suoi due genitori. Ma Pérez, sebbene continui a mantenere la sua posizione, non rifiuta la proposta di Matias. Il generale, però, chiede al ragazzo di avere un giorno di tempo per pensarci.

Il Segreto anticipazioni: il crudele piano di Prudencio contro Saul e Julieta

Raimundo informa Julieta e Saul di essere riuscito a bloccare le intenzioni di Donna Francisca. Quest’ultima avrebbe voluto riaprire il processo contro l’Ortega. Intanto, Prudencio mette in atto un crudele piano nei confronti della coppia. Il giovane si introduce nella casa di Consuelo e mentre Julieta dorme mette del veleno in un barattolo di valeriana. Il ragazzo, però, non sa che solo Consuelo ne farà uso. Dunque, il suo piano potrebbe non riuscire come vorrebbe lui. Nel frattempo, la scuola di ballo di Hipolito non riesce ad avere successo.

Anticipazione Il Segreto: Irene minacciata dal generale, Severo pronto a difenderla

L’articolo di Irene non viene pubblicato sul giornale di Madrid. La donna è molto amareggiata per questo motivo e Severo scopre che a bloccare la pubblicazione dell’articolo è stato proprio Pérez. Dopo le minacce ricevute dal generale, Irene sembra volersi rassegnare al fatto che il suo pezzo non verrà mai pubblicato sul giornale di Madrid. Ma il Santacruz non accetta questa situazione e decide di fare qualcosa per aiutarla.