Il Segreto anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto: Julieta devastata

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Julieta si chiude nel silenzio, Fernando e Francisca cercando di separare Maria e Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto sulla prossima settimana rivelano che Julieta non riesce ad accettare l’abuso subito da Eustaquio e Lamberto Molero e si chiude nel silenzio. Intanto, ignaro di quanto sia accaduto, Meliton continua le ricerche dei due uomini, in realtà uccisi da Carmelo e Don Berengario. Il prete non riesce a non avvertire i forti sensi di colpa e il sindaco gli consiglia di mantenere la calma, poiché la guardia civile non riuscirà a trovare i due corpi. Julieta è sempre più in crisi e Saul non riesce a comprendere cosa le stia accadendo. Il Sergente Cifuentes vuole ricostruire la dinamica dell’aggressione della Uriarte, in quanto ha dei dubbi su quanto raccontato da Carmelo e Don Berengario alle autorità. Donna Francisca nota che Maria, Esperanza, Beltran e Roberto si comportano proprio come una famiglia e cerca di trovare una soluzione. Fernando, invece, vuole capire se il giovane cubano ha dei segreti interessanti. La Montenegro parla poi con il Mesia e gli consiglia di trovare un modo per allontanare in modo definitivo Maria da Roberto. Quest’ultimo, però, dichiara i suoi sentimenti alla Castaneda. Ma la figlia di Emilia gli confessa che il suo cuore batte ancora per Gonzalo e così rifiuta delicatamente il corteggiamento. Fernando vuole mettere in atto un nuovo piano per allontanare il cubano e organizza una festa in suo onore per metterlo in imbarazzo. Il tutto non prosegue come sperato dal Mesia, poiché durante l’evento Roberto riesce a intrattenere gli ospiti e fa un ballo romantico con Maria.

Il Segreto anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto: Antolina contro Alvaro, Isaac fa una scoperta sconvolgente sul medico

Isaac teme di perdere per sempre Elsa, mentre Antolina fa una sfuriata a Carmelo, a cui chiede di destituire Alvaro dal ruolo di medico di Puente Viejo. Il sindaco non accetta assolutamente di la richiesta dell’ex ancella. Quest’ultima continua a cercare di contrastare Alvaro e gli attribuisce addirittura la responsabilità sull’aborto che ha avuto qualche mesa prima. Per il rinnovo del dispensario, il medico decide di assumere Isaac per i lavori di falegnameria. Di fronte a questa richiesta, fatta da Elsa, il Guerrero non accetta. Carmelo, però, riesce a convincerlo a prendere questo nuovo impiego. Antolina non apprezza per nulla la decisione presa dal marito, in quanto teme che lo porti a stare troppo tempo vicino alla Laguna. Isaac non riesce a fidarsi di Alvaro e i suoi sospetti diventano sempre più forti quando trova una borsa piena di gioielli.

Anticipazione Il Segreto: Fe in pericolo, Faustino rivuole indietro il denaro

Un forestiero, Faustino, chiede a tutti gli abitanti di Puente Viejo delle informazioni su Fe. Quest’ultima, non appena lo vede, reagisce male e si nasconde nella bottega. Poco dopo, il misterioso uomo fa delle domande anche a Mauricio e così l’ex domestica decide di trasferirsi a casa di Julieta e Saul, spaventata. Messa poi alle strette dal capomastro, Fe è costretta a rivelargli che Faustino era uno degli alleati di don Vicente, il postribolo dove ha soggiornato in passato per scoprire chi fosse Nazaria. Il forestiero non vuole altro che i soldi che l’ex domestica aveva rubato. Mauricio cerca di trovare un accordo con l’uomo, che vuole ricevere il denaro da Fe in persona. Il capomastro è costretto ad accettare la sua richiesta.