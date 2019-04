Il Segreto anticipazioni dal 28 Aprile al 4 Maggio 2019: Gonzalo va via

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Gonzalo accetta i soldi di Fernando

Fernando propone a Gonzalo una grande somma di denaro pur di vederlo andare via da Puente Viejo rinunciando finalmente a Maria. Il Mesia da al suo nemico 24 ore di tempo di pensarci e dargli una risposta definitiva. Con grandissima sorpresa per i fan de Il Segreto, l’uomo accetta la proposta e lascia il pese. Maria resta molto male nello scoprire che suo marito è andato via senza neanche salutarla. Matias chiede a suo nonno Raimundo il motivo della partenza di Gonzalo e l’Ulloa mente dicendogli che è andato via perché messosi alla ricerca di Emilia e Alfonso. Intanto, la Castaneda sta molto male e non riesce proprio a capire il motivo che ha spunto suo marito ad agire in tal modo.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa ruba i soldi de La Locanda?

Julita e Saul provano ad avere un confronto con Raimundo ma, alla fini, litigano animatamente e i due innamorati lasciano definitivamente La Villa. Intanto, Elsa ha modo di trascorrere del tempo da sola con Isaac a causa di un improvviso temporale. Tra i due non c’è nulla e nonostante ciò, quando l’uomo torna a casa mente ad Antolina raccontandole una grandissima bugia sul dove è stato. Marcela decide di andare a fare visita alla sua amica Antolina e mentre si assenta da La Locanda qualcuno ruba tutto l’incasso. La donna e Matias non credono sia colpa di Consuelo, che è però l’unica persona a sapere dove si trovava il denaro. Nel frattempo, Antolina fa in modo che Dolores inizi a credere che il ladro sia proprio la dolce Elsa.

Il Segreto anticipazioni: Adela sta male

Adela viene colpita da un improvviso malore e finisce in ospedale. In sua assenza, è Elsa ad occuparsi della scuola. La donna ha infatti da poco avuto un posto di lavoro proprio nell’edificio tanto amato dalla moglie di Carmelo. Irene continua ad avere problemi con Anacleto che si ostina a non voler far firmare alla giornalista i suoi articoli.