Il Segreto anticipazioni dal 26 maggio all’1 giugno: confessioni e vendette

Anticipazioni Il Segreto settimana prossima: Antolina fa una confessione sul passato di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Zabaleta consiglia ad Antolina di portare Elsa in ospedale. L’ex ancella, però, decide di continuare ad avvelenarla in casa sua. Consuelo inizia ad avere dei forti dubbi, tanto che chiede al dottore di verificare un possibile avvelenamento nella Laguna da parte della perfida biondina. Le analisi del sangue, apparentemente, rivelano che Elsa non è stata avvelenata. Isaac chiede, intanto, a Matias di aiutarlo a incontrare la sua amata. D’accordo con il Castaneda, Marcela tenta di distrarre Antolina. Quest’ultima, però, capisce cosa sta accadendo. Per vendicarsi, organizza una cena invitando la coppia e anche Elsa. Durante la serata, l’ex ancella accusa la Laguna di aver messo tutti quanti contro di lei. La perfida biondina si dice convinta del fatto che Elsa abbia dei problemi mentali, ma non riesce comunque a convincere nessuno. Ma non finisce qui, Antolina rivela a Isaac che in passato Elsa è stata ricoverata in una struttura psichiatrica. Gracia finalmente partorisce e dà alla luce una bellissima bambina. Dolores diventa nonna per la prima volta e non può trattenere la forte emozione.

Il Segreto anticipazioni settimanali: Severo prende una scelta importante per Las Lagunas

Grazie all’intervento di Julieta, tutti gli abitanti di Las Lagunas si uniscono finalmente a Severo nella battaglia contro Molero. Per risolvere i contrasti, Eustaquio si dice disponibile a comprare a un prezzo altissimo le terre di Las Lagunas. Il Santacruz è consapevole che quel denaro possa aiutarlo in questo periodo buio e, pertanto, non sa che risposta dargli. Intanto, Irene decide di vendicarsi contro Anacleto, scrivendo un articolo contro di lui. Julieta teme che Severo possa accettare la proposta di Molero. Per fortuna, il Santacruz sceglie di continuare a lottare per coloro che abitano a Las Lagunas. Infatti, il marito di Irene annuncia a Eustaquio di non voler accettare il suo denaro. Il Molero diventa furioso e giura che presto si vendicherà.

Anticipazione Il Segreto: Maria confessa che i suoi figli sono vivi, Fernando pentito

Maria confessa a Fernando che, in realtà, Esperanza e Beltran sono ancora vivi. Approfittando del momento, la Castaneda chiede al suo ex marito se lui sia coinvolto nel rapimento di Emilia e Alfonso. Ed ecco che finalmente il Mesia rivela che c’è lui dietro quanto sta accadendo ai suoi genitori. Pentito di ciò che ha fatto, Fernando chiede poi a Prudencio di contattare i sequestratori. Quest’ultimi, però, inaspettatamente dichiarano di non riconoscere più nel Mesia una persona autorevole. Il figlio di Olmo rivela a Maria e Raimundo che Emilia e Alfonso non sono lontani da Puente Viejo.