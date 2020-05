Il Segreto anticipazioni dal 25 al 30 maggio 2020: il viaggio di Raimundo

Anticipazioni settimanali de Il Segreto, puntate italiane dal 25 al 30 maggio 2020: Raimundo incontrerà davvero Francisca?

Raimundo Ulloa spera di incontrare quanto prima Francisca Montenegro. È molto preoccupato per la moglie, considerato che non ha ricevuto più nessuna informazione sul suo conto da quando si sono separati. Le anticipazioni de Il Segreto dal 25 al 30 maggio 2020 ci rivelano che Raimundo partirà alla volta di Malaga, luogo d’incontro stabilito con la Montenegro. Cosa farà la nobildonna? Non potrà abbandonare la tenuta per non venire scoperta. La preoccupazione dell’Ulloa per questo aumenterà! Intanto Isabel utilizzerà il nome della Montenegro per poter acquistare la sua vecchia villa…

Il Segreto trama questa settimana: arriva Belen, Encarnacion schiaffeggia Alicia

Mentre Rosa sarà sempre più triste (Marta riuscirà a convincerla a non vedere Adolfo), arriverà a Puente Viejo Belen e Dolores presenterà la sua nipotina a tutti i cittadini del paesello. Le anticipazioni settimanali de Il Segreto non finiscono qui: Matias comincerà a pensare di aver sbagliato tutto, di aver fatto soffrire ingiustamente Marcela e sua figlia, e in ragione di ciò si allontanerà da Alicia; quest’ultima, nello stesso momento, confesserà a sua madre Encarnacion di avere una relazione clandestina con Matias e questo le costerà degli schiaffi in pieno volto.

Nuove puntate Il Segreto, anticipazioni della settimana: come finirà fra Adolfo e Marta?

Stando agli spoiler futuri de Il Segreto, Adolfo vorrebbe incontrare quanto prima Marta: è insopportabile quello che sta succedendo… Il suo sogno è quello di confessare tutto quello che prova per lei, ma vorrebbe avere chiarimenti convincenti sul bacio dato a Ramon.