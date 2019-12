Il Segreto anticipazioni dal 23 al 27 dicembre 2019: Maria trattamento gambe sbagliato, grande rischio

Il Segreto anticipazioni natalizie: puntate settimana dal 23 al 27 dicembre 2019

Cosa succederà a Il Segreto durante il periodo natalizio? Le anticipazioni dal 23 al 27 dicembre non mancano e ci fanno sapere che Maria soffrirà terribilmente per la riabilitazione effettuata da Dori: l’infermiera sarà sempre soddisfatta nel leggere il dolore negli occhi della ragazza; Fernando Mesia si fingerà preoccupato per quello che sta succedendo a Maria, ma in realtà sta portando avanti un piano diabolico proprio con Dori: rendere cronicamente disabile la povera Castaneda, che sarà vittima di quell’uomo che l’ha portata via dalla sua famiglia per darle protezione.

Spoiler Il Segreto nuova settimana: sospetti su Fernando e lo strano appuntamento di Antolina

Mentre Severo e Irene cominceranno a sospettare che ci sia il Mesia dietro all’omicidio di Adela, Mauricio si riprenderà a vista d’occhio: non morirà e Francisca Montenegro, rincuorata, si metterà subito all’opera per servire una vendetta a Carmelo che non potrà mai dimenticare. Antolina darà appuntanento a Isaac nei pressi di un dirupo, contemporaneamente Onesimo ritornerà a sorpresa dal suo viaggio a Berlino.

Trame Il Segreto, puntate dal 23 al 27 dicembre: la coraggiosa scelta di Lola

Stando alle anticipazioni de Il Segreto dal 23 al 27 dicembre 2019, Lola deciderà di non fare lo scambio di denaro perché capirà che dietro a tutto c’è lo zampino della Montenegro, la quale ha intenzione di mandare in rovina Prudencio poiché non è stato in grado di mandare in frantumi la vita di Severo.