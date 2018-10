Il Segreto anticipazioni dal 22 al 26 ottobre: Saul e Julieta scappano dalla Villa

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Saul e Julieta vanno a vivere insieme a casa di Consuelo

Nel corso delle puntate de Il Segreto della prossima settimana Nazaria obbedisce a Donna Francisca e cerca di sedurre Prudencio. Quest’ultimo, però, non si lascia trasportare. In seguito, preso da un momento di rabbia aggredisce inaspettatamente Julieta. La giovane gli avrebbe mancato nuovamente di rispetto. Dopo quanto accaduto, finalmente la Uriarte confessa a Saul il reale motivo per cui l’ha lasciato e ha poi sposato Prudencio. A questo punto, i due innamorati decidono di andarsene insieme dalla Villa e vivono a casa di Consuelo. Donna Francisca si reca sul posto e chiede a Saul di tornare alla tenuta, in quanto disposta ancora a perdonarlo. Il maggiore dei fratelli Ortega si rifiuta di fare ritorno alla Villa e caccia dalla casa di Julieta la Montenegro. Donna Francisca si sente offesa e umiliata per quanto accaduto ed è pronta a fare delle minacce a Saul. Raimundo, però, la ferma in tempo. La dark lady di Puente Viejo confessa a Prudencio che Julieta vive con suo fratello a casa di Consuelo.

Il Segreto anticipazioni: il generale Perez De Ayala pronto a vendicarsi contro gli abitanti di Puente Viejo

Il generale Perez De Ayala fa visita a Donna Francisca e tenta di garantirsi il suo appoggio a Puente Viejo. Poi fa una riunione in piazza con tutti gli abitanti del paese, a cui chiede di rivelare dove si nasconde Nicolas. Nessuno, però, decide di collaborare con lui e per vendetta fa chiudere l’emporio dei Miraniar. In seguito, fa anche incriminare Ulpiano di contrabbando e fa in modo che a Don Anselmo e Don Berengario venga sospeso lo stipendio. Ma non finisce qui la sua vendetta, in quanto fa poi credere a Raimundo, Alfonso ed Emilia che Fe li ha traditi.

Anticipazione Il Segreto: Nazaria sparisce, Mauricio disperato

Nel frattempo, Marcela rivela ai due coniugi Castaneda che l’ex domestica è molto rancorosa nei confronti di Nazaria, con cui intende vendicarsi. La moglie di Mauricio scompare e quest’ultimo non può fare a meno di chiedere a Fe se ne sa qualcosa. Il capomastro è disperato. Hipolito cerca di assecondare le voglie strane di Gracia, dettate dalla gravidanza.