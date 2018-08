Il Segreto anticipazioni dal 20 al 24 agosto: Fe torna, Julieta se ne va?

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Julieta decide di restare a Puente Viejo, Fe ritorna

Nelle prossime puntate de Il Segreto, che andranno in onda dal 20 al 24 agosto, Saul continua a essere preoccupato per Julieta, ma Prudencio vuole che il fratello lasci stare la sua futura moglie. Intanto, però, il maggiore dei fratelli Ortega non riesce a nascondere i suoi sospetti sulla presenza del padre della Uriarte nel piccolo paesino spagnolo. Pertanto, inizia a cercare delle informazioni, ma inutilmente. Intanto, Ignacio chiede a Julieta di andare a vivere insieme, ma la giovane gli chiede del tempo per pensarci. L’uomo, però, inizia a complottare alle spalle della figlia con Prudencio, per separarla da Saul. Ignacio è ormai certo di essere riuscito a convincere Julieta, la quale però sceglie di restare a Puente Viejo. Emilia, intanto, sospetta che tra Consuelo e la nipote sia accaduto qualcosa di grave. E, infatti, ha ragione: le due donne iniziano a litigare arrivando a una violenta lite. Fe torna a Puente Viejo e Mauricio lo viene a sapere casualmente. Il capomastro è dispiaciuto del fatto che la domestica non sia andata a salutarlo. I due poi si incontrano nella piazza del paese, ma si scambiano solo qualche parola, poiché lei con una scusa si allontana.

Anticipazione Il Segreto: Nicolas cerca di trovare una difesa perfetta per Severo

Nicolas inizia a lavorare alla difesa di Severo, che rischia di essere condannato a morte. Il fotografo comprende subito che vi sono delle irregolarità nel processo. Il Santacruz sembra ormai avere i giorni contati. L’Ortuno cerca di costruire una buona difesa per difenderlo. Nicolas, in seguito, riceve la comunicazione della data del processo di Severo. Onesimo parte per Jijona al fine di cercare la sua amata Elodia.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca pronta a combattere contro Larraz

Donna Francisca confessa a Don Berengario tutte le sue malefatte. Il prete, sebbene sia contrario, è costretto a dare l’assoluzione alla dark lady di Puente Viejo. Intanto, Raimundo distrae la Montenegro per permettere a Saul di mettersi d’accordo con Larraz. Donna Francisca è indignata di fronte al comportamento di Larraz e decide di prendere in mano la situazione, agendo attraverso i suoi pericolosi metodi.