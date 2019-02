Il Segreto anticipazioni dal 2 all’8 Febbraio 2019: Adela sta male

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Adela in fin di vita

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto non sono affatto portatrici di buone notizie. Il cattivo Basilio spara alla testa di Adela e la donna si ritrova in gravissime condizioni. Nonostante ciò, l’uomo non riesce a compiere il suo omicidio grazie all’arrivo di Meliton. La donna viene portata immediatamente in ospedale e subisce un importante e delicatissimo intervento. Alla fine dell’operazione la donna sopravviva, ma senza risvegliarsi. Di fronte al preoccupante stato di salute di sua moglie, Carmelo è assetato di vendetta e rivela ai suoi amici Severo e Irene di essere pronto a tutto pur di prendere l’uomo che ha sparato. Intanto, le cose non vanno assolutamente meglio neanche tra Isaac, Elsa e Antolina.

Anticipazione Il Segreto: Elsa scappa via da Puente Viejo, poi torna

Isaac rivela ad Elsa di essere lui il padre del bambino che porta in grembo Antolina. Di fronte a tale e sconvolgente notizia, la bellissima fanciulla resta senza parole e scappa via. Il ragazzo vorrebbe rincorrerla, ma la biondina viene colpita da un forte dolore e per questo Isaac è costretto a restare al suo fianco. Intanto, Elsa viene ritrovato e invitata a trasferirsi momentaneamente a La Locanda di Marcela e Matias. A La Villa va avanti la strana simpatia tra Fernando e Julieta. Mesia decide infatti di aiutare la donna a scoprire chi sia l’assassino del suo amato Saul. Prudencio è sempre più geloso e inizia a non riuscire più a controllare i suoi impeti.

Il Segreto anticipazioni: Fernando scopre che Maria è viva

Raimundo continua ad essere ansioso per via di Francisca e per questo decide di inseguire Fernando. Il buon Ulloa spera che l’uomo lo porti dalla sua amata Montenegro. Intanto, il Mesia legge un telegramma che Maria ha inviato a suo nonno. Nello scoprire che la sua ex moglie è ancora viva, il figlio del defunto Olmo si mostra piuttosto felice.