Il Segreto anticipazioni dal 16 al 21 febbraio 2020: la verità su Clara

Settimana Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 21 febbraio: Maria scopre qualcosa in più su Clara… deve essere salvata!

Chi è Clara e perché ha bisogno d’aiuto? Interrogativi che tormenteranno Maria, la quale, dopo aver sedato Dori Vilches, riuscirà a capire che questa misteriosa donna è in pericolo e che dovrà mobilitarsi quanto prima per poterla salvare. Con Fernando lontano, le anticipazioni de Il Segreto dal 16 al 21 febbraio 2020 ci rivelano che la Castaneda riuscirà a ottenere molte informazioni grazie a Dori e capirà di essere anche lei in pericolo: per questa ragione, senza farsi beccare, scriverà una lettera a Irene, attraverso la quale le spiegherà la situazione e che dovrà mettersi quanto prima in contatto con Clara, dicendole che i suoi bambini potrebbero perdere la vita se non dovesse decidere di incontrarla.

Anticipazioni Il Segreto questa settimana: Garcia Morales non si ferma, vuole vendicare sua nipote

Intanto i cittadini di Puente Viejo continuano a protestare contro Garcia Morales e si diffonderà la notizia che il politico è lo zio di Maria Elena, l’ex moglie di Fernando Mesia: quest’ultimo gli farà credere che siano stati proprio loro ad aver ammazzato la ragazza, per questo non deciderà di sospendere i lavori. Puente Viejo dovrà essere sommersa dalle acque. Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto, Carmelo verrà a conoscenza del patto fra Fernando e Garcia e metterà in allerta i suoi amici.

Il Segreto spoiler: Berengario rinuncia all’eredità, Lola viene pedinata

Se Severo non accetterà di buon grado la strana alleanza fra Carmelo e Fernando, Lola si accorgerà di essere pedinata. Sarà davvero così? Lo strozzino Pablo Amrero si è messo sulle tracce di Prudencio. Nello stesso momento, Don Berengario prenderà una decisione difficile: rinunciare interamente alla sua cospicua eredità per aiutare Esther; solo in questo modo lei potrà estinguere i propri debiti. Che risvolto avrà però questa faccenda? Le anticipazioni future de Il Segreto ci permetteranno di capire se Esther ha veramente bisogno di quei soldi o se sta truffando Berengario.