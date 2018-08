Il Segreto anticipazioni dal 16 agosto all’1 settembre: Marcela partorisce

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: a Puente Viejo arriva la notizia sulla morte di Pedro, Marcela partorisce

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, in onda la prossima settimana, rivelano che mentre è bloccata con Fe per strada, Marcela inizia ad avere le contrazioni. La domestica è molto agitata e non sa cosa fare. Dopo una lunga notte, finalmente nasce la figlia di Matias e Marcela. Intanto, a Puente Viejo sono tutti preoccupati per la loro scomparsa e iniziano le ricerche. Il giovane Castaneda riesce a trovare la moglie e con grande sorpresa saluta per la prima volta la piccola Camelia. Tutti alla locanda, al loro ritorno, sono contenti del lieto evento. Emilia e Alfonso decidono di fare un omaggio a Fe, per aver aiutato Marcela a partorire. I Miranar ricevono una brutta notizia, Pedro è morto e arrivano dalla Russia le sue ceneri. Dolores non prova rancore per il marito e mostra tutto il suo dolore. Si preparano tutti per la cerimonia funebre di Pedro, ma per sbaglio Hipolito e Gracia fanno cadere l’urna contenente le ceneri. Insieme a Onesimo, Hipolito recupera le ceneri, ma Dolores si accorge.

Anticipazione Il Segreto: Saul e Prudencio litigano e finiscono alle mani

Julieta non sa se restare a Puente Viejo oppure andarsene a Venta con il padre. Intanto, Donna Francisca porta avanti il suo piano per dividere la Uriarte e Saul. Per risolvere finalmente la situazione di Julieta, i due fratelli Ortega si incontrano. Le loro intenzioni non sono delle migliori, tanto che arrivano alle mani. Donna Francisca con l’aiuto di Ignacio finalmente potrà liberarsi di Julieta. Il violento litigio compromette completamente il rapporto tra Saul e Prudencio. Inutili gli sforzi di Raimundo di riappacificarli. Prudencio diventa sempre più pressante nei confronti di Julieta, con cui vuole un chiarimento. Intanto, anche Consuelo vuole lasciare Puente Viejo e partire per La Venta e chiede aiuto a Saul. Gli uomini di Mauricio scoprono però che la donna sta per abbandonare il piccolo paesino spagnolo e il capomastro lo racconta a Donna Francisca. Quest’ultima decide di parlarne con Ignacio.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca salva Severo al processo

Inizia il processo di Severo, il quale scopre che non verrà condannato a morte grazie a Donna Francisca. Quest’ultima non vuole far altro che vedere soffrire il Santacruz per ancora molto tempo. Carmelo non riesce a credere che possa esistere una persona malvagia come la Montenegro e confida a Nicolas di sospettare che ci sia proprio lei dietro il rapimento di Carmelito.