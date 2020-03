Il Segreto anticipazioni dal 15 al 21 marzo 2020: figli di Maria scompaiono

By

Beltran ed Esperanza scompaiono: cos’è successo ai figli di Maria Castaneda? Anticipazioni della settimana de Il Segreto

Le anticipazioni de Il Segreto dal 15 al 21 marzo 2020 ci rivelano che i figli di Maria scompariranno misteriosamente. Cosa sarà successo a Esperanza e Beltran? Si penserà immediatamente che Fernando Mesia sia ancora vivo e che sia dunque pronto a scatenare la sua furia su tutti i cittadini di Puente Viejo, in primis su Maria, che ha mandato in fumo i suoi macabri progetti. Inoltre salterà fuori la vera identità del sottosegretario Garcia Morales, che farà allarmare Severo e Carmelo, i quali non riusciranno a contenere la sua furia distruttiva.

Il Segreto anticipazioni: chi è Garcia Morales? Il sottosegretario spiazza tutti

Stando gli spoiler settimanali de Il Segreto, Garcia Morales rivelerà a Carmelo e Severo di essere lo zio di Maria Elena, la moglie di Fernando Mesia. Prudencio e Lola si sposperanno ma tutti saranno preoccupati per l’acqua avvelenata che potrebbe compromettere la vita di tutti i loro compaesani. Il momento di felicità di Prudencio sarà davvero breve: lo strozzino Pablo Armero si presenterà nuovamente e gli chiederà di riscuotere il debito. Questa situazione diventerà sempre più soffocante.

Meliton muore a Il Segreto: ecco cosa gli succederà

Mauricio, Severo, Carmelo e Conrado verranno bloccati da alcuni spari di fucile nel momento in cui troveranno una sorgente di acqua pulita e saranno costretti a fuggire. Meliton, incurante del pericolo, si metterà in cammino per trovare la sorgente d’acqua, ma verrà ammazzato da un uomo misterioso. Di chi si tratta?