Il Segreto anticipazioni dal 15 al 19 ottobre: Alfonso salva Nicolas dalla morte

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: il Generale prepara un piano per uccidere Nicolas, Alfonso ed Emilia lo salvano

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana Nicolas è in pericolo di vita, il Generale Peréz De Ayala vuole ucciderlo durante il suo trasferimento. Mediton, intanto, rivela questo piano ad Alfonso e Matias. A questo punto il Castaneda, con l’aiuto di Emilia, decide di chiedere aiuto a tutti i loro amici per mettere in salvo Nicolas prima che sia troppo tardi. Gli abitanti di Puente Viejo riescono nel loro intento e il fotografo scampa alla morte certa. La Guardia Civile ora, però, inizia a interrogare tutti loro per capire chi ha aiutato l’Ortuno a scappare. Intanto, Nicolas si trova nascosto in una miniera e Alfonso ed Emilia cercano di aiutarlo il più possibile. Julieta decide di cedere al corteggiamento di Prudencio. La Uriarte, però, non riesce a concedersi al più piccolo dei fratelli Ortega e sa bene che non potrà mai farlo. Donna Francisca è molto preoccupata per questo matrimonio, poiché non è ancora stato consumato. Infatti, Julieta potrebbe annullare le nozze sfruttando questa situazione.

Il Segreto anticipazioni: Julieta non si concede a Prudencio, Irene torna da Severo e Carmelito

A questo punto, al fine di rendere felice Prudencio, la Montenegro ricatta Nazaria, obbligata a sedurre il più piccolo dei fratelli Ortega. Donna Francisca sa che in passato la donna era una prostituta e, dunque, sfrutta questo particolare per darle ordini. Nel frattempo, allo scopo di continuare a restare lontana da suo marito fisicamente, Julieta finge di stare male. Donna Francisca, però, non credere vuole a questo malore. Nel frattempo, Severo è disperato, in quanto non riesce a capire come prendere per il verso giusto Carmelito. L’unico modo per aiutare il bambino è riportarlo da Irene, la quale si presenta inaspettatamente a casa del Santacruz.

Anticipazione Il Segreto: Dolores ancora in difficoltà con la suocera

Intanto, Dolores cerca di mantenere la calma. Mentre spera di liberarsi presto della suocera, si mostra completamente disponibile con quest’ultima. Onesimo e Hipolito vogliono organizzare la Settimana Santa. Don Anselmo e Don Berengario però tentano di contenere il loro entusiasmo.