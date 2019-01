Il Segreto anticipazioni dal 14 al 18 Gennaio 2019: Adela in pericolo

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Adela nei guai? Fernando e Julieta molto vicini

Adela continua a ricevere dei bigliettini anonimi con delle strane minacce. Carmelo e Severo indagano e iniziano a pensare che il mittente non sia altri che Francisca. I due uomini decidono di parlare dell’accaduto con il buon Raimundo. Nonostante i tanti dubbi di Leal e Santacruz, Ulloa è convinto che sua moglie non c’entri assolutamente nulla e lo dichiara fermamente. Alla fine, la dolce maestra di Puente Viejo scopre che anche una sua amica di vecchia data sta ricevendo dei messaggi intimidatori molto simili ai suoi. Le due signore decidono di incontrarsi in paese, ma la forestiera non si presenta e si scopre solo in un secondo momento che è stata aggredita prima della partenza. Di fronte a tale tragedia, il sindaco decide di mettere a disposizione di sua moglie Adela una scorta.

Il Segreto anticipazione: Julieta sempre più vicina a Fernando

Julieta continua a vivere a La Villa e tutti i suoi amici non né comprendono il motivo. Prudencio inizia a rendersi conto degli strani atteggiamenti di sua moglie nei confronti di Fernando. Il cattivo Mesia e la Uriarte trascorrono sempre più tempo insieme. L’Ortega si rende conto di tale vicinanza e inizia ad ingelosirsi. Intanto, Mauricio e Raimundo si rendono conto di come Fernando soffri spesso di stranissimi vuoti di memoria. I due cominciano a farsi alcune domande.

Il Segreto anticipazioni: Elsa tra Antolina e Isaac

Elsa racconta di come è stata segregata da suo fratello Jesus e solo in secondo momento Isaac l racconta la verità sulla morte dell’uomo. Quando la signorina scopre come è venuto a mancare il suo parente resta senza parole. Successivamente, la donna decide di perdonare il suo amato. Intanto, Antolina è sempre più triste per il ritorno di Elsa. A causa di quest’ultima, i suoi sogni di passare una vita insieme ad Isaac sembrano svanire nel nulla. Elsa si rende conto degli strani atteggiamenti della ragazza e chiede alla diretta interessata se ci sia stato qualcosa tra lei ed Isaac.