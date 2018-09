Il Segreto anticipazioni dall’1 al 6 Ottobre 2018: Carmelito è vivo

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Carmelito è vivo, Irene lo riporta a Puente Viejo

La prossima settimana a Il Segreto ci saranno due importantissimi avvenimenti. Partiamo dalla rivolta dei braccianti contro Francisca Montenegro. La donna è in trappola e non ha modo di scappare dalle grinfie degli uomini di Larraz. Raimundo chiede aiuto a Carmelo, ma anche quest’ultimo non ha il potere di fare assolutamente nulla. A Puente Viejo sono tutti molto preoccupati. Nel corso di un’assemblea tra i rivoluzionari viene deciso di condannare la dark-lady della soap opera spagnola. La donna pare destinata ad essere fucilata. In ogni caso, prima che accada l’irrimediabile, Emilia riesce a raggiungere la Montenegro e a consegnarle una lettera molto importante da parte di Maria.

Il Segreto anticipazioni: Alfonso e Nicolas in ansia a causa dell’assassino di Mariana

Alfonso sembra voglia farsi giustizia da sola. Da quando è stato riaperto il caso sulla morte di Mariana, il Castaneda e Nicolas non riescono a placare i loro animi. Emilia cerca di convincere suo marito a non commettere alcun errore, ma l’uomo pare sia assettato di vendetta. Anche il buon fotografo del paese cerca di far ragionare l’uomo e di fargli togliere dalla testa l’idea di andarlo ad uccidere con le sue stesse mani. Nel frattempo, Nicolas riesce a farsi dare un permesso dai rivoluzionari per poter lasciare Puente Viejo e recarsi a La Puebla al processo contro l’assassino della sua defunta moglie. Dolores non riesce a capire perché nessuno si interessi alle sue nozze con Tiburcio e questa la fa rattristare.

Anticipazione Il Segreto: Carmelito è vivo, Irene torna con il bambino

Irene chiede alla suora dell’orfanotrofio la verità sul bambino che le è stato dato in affidamento. Alla fine, la donna scopre il piccolo non è altri che il figlio scomparso di Severo Santacruz. Tale notizia la sconvolge, fino a decidere di riportare all’uomo il suo piccolino. Irene rivela e conferma a Severo che il bebè che ha con lei è Carmelito.