Il Segreto, l’assassino di Mariana cerca la libertà: Alfonso vuole ucciderlo

Il Segreto anticipazioni: torna in scena l’assassino di Mariana e Alfonso medita vendetta

Brutte notizie per Alfonso e Nicolas nelle prossime puntate de Il Segreto. L’assassino di Mariana ha richiesto l’apertura del caso per riuscire a ottenere la libertà. L’uomo è pronto ad arrivare a Puente Viejo, dove ad attenderlo ci pensa proprio il marito di Emilia. A notare la sua disperazione è Marcela, la quale mette subito in guardia Matias. In particolare, la giovane nota che il suocero è tormentato dall’arrivo dell’assassino di sua sorella. La ragazza ha proprio ragione! Infatti, Alfonso è pronto a fare giustizia con le sue stesse mani alla morta di Mariana. Nessuno sembra essere mai riuscito ad accettare la perdita della giovane Castaneda, soprattutto sapendo com’è avvenuta. Il marito di Emilia non vorrebbe mai sapere che l’assassino di sua sorella è libero e pronto a rifarsi una vita, dopo averla ucciso. Così, Alfonso chiede al fratello Ramiro di inviargli un’arma.

Anticipazione Il Segreto: Alfonso tormentato dalla riapertura del processo di Mariana

Emilia ascolta una conversazione tra Alfonso e Ramiro al telefono e intuisce che il marito le sta nascondendo qualcosa. La figlia di Raimundo percepisce che l’uomo sta tramando qualcosa. Quando gli chiede spiegazioni, il Castaneda si giustifica dichiarando di aver semplicemente informato il fratello di quello che sta accadendo con la riapertura del processo di Mariana. Anche Nicolas soffre e tutti sono pronti a stargli vicino. Nel frattempo, Marcela rivela a Matias di aver notato in Alfonso un comportamento abbastanza strano. Il giovane Castaneda indaga subito e cerca spiegazioni al padre. Quest’ultimo rivela al figlio le sue reali intenzioni: vuole vendicarsi della morte di Mariana.

Anticipazioni Il Segreto: Alfonso sicuro di voler uccidere l’assassino di Mariana

Alfonso è devastato e inizia a esercitarsi con un fucile in un luogo appartato, dove è convinto che nessuno lo vedrà. Proprio in questa circostanza l’uomo rivela a Matias le sue intenzioni. Il giovane decide di aiutare il padre in questa impresa. Intanto, Nicolas annuncia che a richiedere la riapertura del processo è stato il padre dell’assassino di Mariana, un importante generale. Da qui è necessario fare attenzione, poiché si apre un importante capitolo nella vita di Nicolas e dei Castaneda.