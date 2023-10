Il Sarto 3, cosa sapere sulla nuova stagione?

Quando esce la 3 stagione de Il Sarto?

Tra le grandi uscite Netflix di novembre 2023 ce n’è una in particolare che tiene in trepidante attesa gli abbonati della piattaforma. Parliamo proprio de Il Sarto 3 stagione, fortunata serie tv turca tratta da una storia vera considerata ormai un vero e proprio successo internazionale.

Di ritorno dal 3 novembre 2023 con i nuovi episodi, The Tailor 3 promette di tenere ancora una volta gli spettatori incollati allo schermo grazie alla sua trama che mescola drama, thriller e una buona dose di mistero. Di cosa parla quindi la terza stagione prodotta da OGM Pictures e diretta da Cem Karcı?

Di cosa parla Il Sarto 3 stagione?

I nuovi episodi de Il Sarto riprendono dall’esatto istante in cui si è conclusa la seconda stagione, ovvero dall’esplosivo cliffhanger finale che ha lasciato i fan con numerosi dubbi e grosse aspettative. Ritroviamo quindi il nostro affascinante Peyami, il celebre sarto che ha ereditato l’attività dal nonno, dopo aver scoperto tutta la verità sui suoi veri genitori.

La scoperta, tuttavia, non lo ha fermato dal perseguire nel suo grande obiettivo lavorativo di lanciare la sua nuova collezione. La domanda, però, nasce spontanea. Nelle prossime puntate Peyami riuscirà a mantenere segreta la verità sul padre affetto da problemi mentali? Intanto riprendono anche le vicende di Esvet e Dimitri. Quest’ultimo, in particolare, torna in scena dopo aver deciso di chiudere con il suo passato distruggendo un importante ricordo infantile. Esvet, invece, si rifugerà tra le braccia di Peyami. Cosa ne sarà adesso di tutti loro? La risposta nelle prossime puntate de Il Sarto 3 stagione disponibili su Netflix.

Attori de Il Sarto 3 stagione

Tra i protagonisti della nuova stagione non potrebbero mancare i principali interpreti visti finora. Tra di loro il protagonista Çağatay Ulusoy, attore e modello turco vincitore di diversi premi come un Golden Butterfly Award e un Elle Style Award. Prima di approdare nei panni del personaggio principale de Il Sarto, Çağatay ha recitato in un’altra serie tv turca disponibile su Netflix come The Protector.

Al suo fianco ritroviamo poi l’interprete di Esvet, l’attrice turca classe ’97 Sifanur Gül nota a livello internazionale per essere apparsa in produzioni televisive come Ambizione, Cam Tavanlar e Hayatimin Sansi. Risale inoltre al 2023 l’uscita della più recente miniserie dove è comparsa dal titolo Yaratilan – La creatura. Qui Sifanur interpreta il ruolo di Asiye.

Il cast de Il Sarto 3 prevede poi il ritorno di Salih Bademci ancora una volta nel ruolo di Dimitri. Ricordiamo l’interprete turco per aver recitato in importanti produzioni come Kiralik Ask, la serie Netflix The Club e la serie turca Ilk Ve Son.

Anche Olgun Şimşek torna nel cast de Il Sarto 3 nei panni di Mustafa. Parliamo dell’interprete turco celebre soprattutto per essere apparso in titoli come Yazi Tura, Karisik Pizza (1998) e Gözetleme Kulesi.

Dopo aver dovuto abbandonare la produzione di uno spettacolo turco come O Kız, l’attrice turca classe ’84 Berrak Tüzünataç si è unita al cast della serie nei panni di Cemre. La ricordiamo per altri noti titoli come Bir Avuç Deniz, Organize Isler e Ezel.

I nuovi episodi de Il Sarto 3 sono disponibili dal 3 novembre 2023 in esclusiva streaming su Netflix in tutti i territori raggiunti dalla piattaforma.