Il Sanremo “blindato” di Stefano De Martino e chi è la “vip” in pole position per co-condurre

Il prossimo Festival di Sanremo, che sarà condotto da Stefano De Martino, sarà blindato. Lo riferisce Dagospia che aggiunge di aver saputo che sarebbero già state scelte le figure che si occuperanno della regia e della scenografia. Nelle scorse ore, inoltre, il presentatore napoletano è stato raggiunto dai microfoni de Le Iene e ha risposto a una domanda sul collega Alessandro Cattelan, da anni considerato un potenziale conduttore della kermesse. Infine, Novella 2000 ha lanciato un’indiscrezione relativa al volto femminile che potrebbe affiancare Stefano sul palco dell’Arison.

Il Sanremo di Stefano De Martino “blindato”

Dagospia scrive che il Sanremo 2027 sarà “blindato” e che sarebbero già stati scelti il regista e lo scenografo. Per il primo ruolo il prescelto sarebbe Luigi Antonini, già regista di X Factor, mentre per la scenografia quasi sicuramente si punterà su Marco Calzavara. Inoltre De Martino avrebbe espresso il desiderio di essere affiancato costantemente nei preparativi dal vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Fabio Di Iorio, che è già responsabile di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile.

La risposta su Cattelan

Stefano De Martino, raggiunto da Le Iene mentre si trovava in strada, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla scelta della Rai di affidargli il timone del Festival. “Dalla mia ho l’incoscienza, potrebbe giocare a mio favore o forse anche contro”, ha commentato l’ex marito di Belen Rodriguez .”Sinceramente – ha aggiunto – quando sono arrivato ad Amici a 19-20 anni mi era già cambiata la vita e andava bene già così. Ero già a credito con la vita. Adesso ancora di più.”

Spazio poi a un curioso aneddoto familiare. Prima che Carlo Conti annunciasse in mondovisione il suo successore, Stefano ha dato privatamente la notizia ai suoi cari, ponendo però una condizione: tenere la bocca chiusa. “Ho detto: mi dovete giurare che non dite nulla”, la raccomandazione fatta ai familiari. “Quando ho guardato Carlo Conti mi sono emozionato perché ho capito che c’era un affetto sincero”, ha aggiunto, riferendosi alla serata in cui è stato investito ufficialmente del ruolo.

Alessandro Cattelan è da anni ritenuto un eterno predestinato per il Festival. Ma quando la Rai si ritrova a scegliere, il suo nome viene sempre accantonato. Cosa ne pensa De Martino? “Lo trovo preparato e molto in gamba, magari l’anno dopo il mio sarò io a dare il testimone a lui.”

Il successo di Sanremo, senza troppo girarci attorno, è determinato dagli ascolti tv. “Pensare ai numeri è paralizzante. Bisogna fare qualcosa in cui ti riconosci, bisogna fare un bello spettacolo e i numeri devono essere una cosa collaterale”, ha ragionato De Martino, per poi congedarsi.

Francesca Fagnani affiancherà De Martino a Sanremo 2027?

Novella 2000, nell’ultimo numero in edicola, ha lanciato una curiosa indiscrezione, lasciando intendere che in pole position per co-condurre il prossimo Festival ci sarebbe la “belva” Francesca Fagnani.