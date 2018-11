Il ristorante degli chef: il nuovo talent culinario in arrivo su Rai2

Il primo talent culinario in onda su Rai2 dal 20 novembre

Appuntamento il prossimo 20 novembre con la prima puntata de Il ristorante degli chef, il primo reality di cucina in onda su Rai2. Il programma, coprodotto da Rai2 e Nonpanic, andrà in onda per sei puntate. Alle selezioni si sono presentati oltre 2000 aspiranti chef, giunti da ogni parte di Italia. A giudicare le loro abilità ai fornelli tre grandi nomi della cucina internazionale. La giuria del Ristorante degli chef è infatti composta da Andrea Berton, Isabella Potì e Philippe Lèveillè. Degli oltre 2000 mila aspiranti concorrenti solo 80 accederanno alla serata di debutto in tv. Nel corso della prima puntata ci saranno poi diverse prove da superare tra cui il “cavallo di battaglia”, la realizzazione di un piatto espresso e la rivisitazione di una ricetta della tradizione culinaria italiana. Alla fine delle prove rimarranno in gara solo dieci concorrenti, che nel corso delle puntate successive vedremo al lavoro al ristorante.

Il ristorante degli chef: aspiranti chef in sfida

La caratteristica che rende unico il nuovo talent targato Rai è infatti la presenza di un vero e proprio ristorante. Qui i concorrenti dovranno dimostrare di saper cucinare ma anche di essere in grado di gestire l’attività di un vero e proprio locale, realizzato apposta per la trasmissione. I dieci concorrenti in gara saranno divisi in due brigate e dovranno dimostrare di essere capaci di soddisfare a pieno le esigenze dei clienti. I concorrenti dovranno dunque cucinare i piatti dei menù proposti, servire in sala e creare un ambiente piacevole in grado di coccolare i clienti, persone comuni ma anche vip.

La giuria de Il Ristorante degli chef

A giudicare l’operato dei 10 concorrenti protagonisti del reality Il Ristorante degli chef sarà una giuria stellata. I tre giudici sono infatti Andrea Berton, Isabella Potì e Philippe Lèveillè. Il primo è uno chef insignito da ben due stelle Michelin. Isabella Potì invece lo scorso anno è stata inserita nella lista Forbes 30 Under 30- Europa nella categoria The Arts. Completa il trio Philippe Lèveillè, francese ma italiano di adozione premiato con due stelle Michelin.