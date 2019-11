Il Processo repliche, numero puntate e cast: curiosità sulla nuova fiction

Il Processo anticipazioni e curiosità: tutto quello che c’è da sapere sulla fiction con Puccini e Scianna protagonisti

Il Processo è la nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini e Francesco Scianna protagonisti, che interpretano rispettivamente Elena Guerra e Ruggero Barone, due personaggi che si troveranno in un caso pieno zeppi di misteri, che influenzerà in maniera decisiva le loro vite. Le loro strade si intreceranno in maniera inevitabile e si troveranno a risolvere il caso più importante della loro vita, quello che li metterà più a rischio e che stravolgerà tutto quello che hanno costruito fino a quel momento. Ma nessuno dei due getterà la spugna e saranno convinti ad andare dritto al cuore del problema…

Numero puntate e repliche Il Processo

Da quante puntate è composto Il Processo? Quattro, per la precisione: ogni puntata è formata da due episodi mandati in onda in prima serata. Le repliche di tutti gli episodi de Il Processo si trovano sul sito MediasetPlay e sull’app che porta questo nome, con la quale è possibile seguire il caso di Elena Guerra in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento!

Nomi attori Il Processo: cast completo della fiction

Gli attori de il cast de Il Processo sono i seguenti (troverete anche i nomi dei personaggi che interpretano):