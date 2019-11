Il Paradiso delle Signore, Adelaide va via: l’impegno di Vanessa Gravina a teatro

Dopo il pericolo chiusura scampato negli scorsi mesi, Il Paradiso delle Signore è in onda a pieno ritmo su Rai Uno. A breve, però, dovremo fare a meno di uno dei personaggi più amati della soap: quello della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La sua interprete, la bella e brava Vanessa Gravina, ha infatti annunciato che nei prossimi mesi dovrà assentarsi dal set per un impegno teatrale. Il palcoscenico è da sempre un grande amore per la 45enne, che cerca di ritagliarsi del tempo da spendere in teatro nonostante i ritmi serrati della lunga serialità. Ma niente paura: per Vanessa si tratterà solo di una pausa dai panni di Adelaide e non di certo un addio definitivo.

Le parole di Vanessa Gravina sulla pausa dal Paradiso delle Signore

“Realizziamo praticamente una puntata al giorno, il che significa che quasi ogni mattina mi alzo alle cinque sapendo che, oltre al set, sarò impegnata per quattro ore a leggere le scene del giorno dopo. Una produzione così è una vera scuola di vita: impari a organizzarti, a ottimizzare i tempi, a infilare la palestra nelle due ore di buco che il piano settimanale prevede”, ha spiegato Vanessa Gravina al settimanale Confidenze. “L’unica cosa a cui non ho voluto rinunciare è il teatro: l’anno scorso gli sceneggiatori si sono inventati una mia partenza per Parigi per giustificare tre settimane di assenza, chissà che escamotage troveranno quest’inverno, quando andrò in scena insieme a Giuseppe Cederna con Il tartufo”, ha aggiunto.

Vanessa Gravina è tra le attrici più amate de Il Paradiso delle Signore

Vanessa Gravina è molto entusiasta del personaggio che interpreta ne Il Paradiso delle Signore. “Era dai tempi di Incantesimo che il pubblico non mi dimostrava tanto entusiasmo”, ha ammesso l’attrice, che ha iniziato a recitare da bambina.