Il Paradiso delle Signore: torna Nicoletta, Angela va via? Anticipazioni

In attesa del 7 settembre, data scelta dalla Rai per la ripartenza de Il Paradiso delle Signore, trapelano nuove indiscrezioni e anticipazioni sull’amata soap opera. Tra le tante quella che riguarda la vita di Riccardo Guarnieri. Abbiamo lasciato il rampollo conteso dall’ereditiera Ludovica Brancia di Montalto e l’umile Venere Angela Barbieri. Ma la situazione sta per cambiare: nelle prossime puntate tornerà Nicoletta Cattaneo. Dopo aver lasciato Milano per seguire il marito Cesare a Bari, la figlia del ragionier Cattaneo farà improvvisamente rientro in città. La giovane non ha dimenticato Riccardo, padre della piccola Margherita. E il suo ritorno animerà ancora la vita già movimentata di Guarnieri junior. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Roberto Farnesi – che presta il volto a Umberto Guarnieri – ha anticipato che nelle nuove puntate il figlio Riccardo sarà diviso tra Nicoletta e Ludovica. E Angela? Farnesi non l’ha nominata, lasciando dunque intendere che il personaggio è stato molto probabilmente fatto fuori dalla storia. Del resto l’attrice Alessia Debandi non appare mai nelle varie stories e foto che gli altri colleghi condividono su Instagram da quando il set romano è stato riaperto. La produzione ha deciso di fare a meno dell’ex cameriera del circolo?

Il Paradiso delle Signore: le ultime dichiarazioni di Roberto Farnesi

“Riccardo sarà diviso tra l’ex Nicoletta, mamma di sua figlia Margherita, e la nuova fiamma Ludovica, che dice di essere in dolce attesa. Marta, invece, è sposata con Vittorio Conti, ma ha la vita rivoluzionata dall’arrivo di una bimba sconosciuta”, ha anticipato Roberto Farnesi alla rivista edita da Cairo Editore. Quindi Riccardo sarà di nuovo indeciso tra Nicoletta e Ludovica mentre appare certo che Angela raggiungerà il figlio dato in adozione. Grazie a Riccardo Angela ha scoperto che il piccolo Matteo, avuto da una relazione clandestina con il suo ex datore di lavoro, sta per partire per l’Australia con la sua nuova famiglia adottiva. Angela proverà a seguire il bambino cercando così di dimenticare Riccardo? Alla fine Guarnieri ha scelto Ludovica, che sta però fingendo una gravidanza per incastrare l’uomo che ha sempre amato.

Dove rivedere tutte le repliche de Il Paradiso delle Signore

In attesa delle nuove puntate bisogna accontentarsi delle repliche in onda ogni giorno su Rai Uno dalle 15.40 alle 16.30, di quelle settimanali ogni sabato pomeriggio su Rai Premium e di quelle in streaming su Rai Play (dove è possibile rivedere anche le prime due stagioni con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi). Tra l’altro Il Paradiso delle Signore è una delle serie tv più seguite su Rai Play, segno che molte persone preferiscono seguire le vicende del grande magazzino in un orario diverso da quello proposto da Rai Uno.