Il Paradiso delle Signore: spunta Carlotta, la figlia di Gigi Proietti

Breve apparizione di Carlotta Proietti a Il Paradiso delle Signore. L’attrice, figlia del grande Gigi, ha fatto un piccolo cameo nella puntata della quinta stagione – la terza daily – in onda su Rai Uno giovedì 5 novembre 2020. Neanche a farlo apposta nello stesso giorno in cui a Roma si è tenuto l’ultimo saluto a Gigi, stroncato da alcune complicazioni cardiache all’età di 80 anni.

Il ruolo di Carlotta a Il Paradiso delle Signore è quella di una donna derubata durante una seduta di shopping nel grande magazzino milanese. La signora, di cui non è noto il nome, è corsa dal proprietario Vittorio Conti per segnalare la scomparsa del suo borsellino, con all’interno un ingente somma di denaro. Una comparsa che, almeno per il momento, non avrà seguito.

Come fanno sapere dalla produzione, per ora il personaggio di Carlotta Proietti sarà legato principalmente alla vicenda del furto, che si risolverà con delle gravi conseguenze per Pietro Conti, il nipote di Vittorio da poco rientrato a Milano dopo la morte del padre Edoardo. Non vedremo quindi la Proietti in altri episodi della soap opera di Rai Uno.

Ad ogni modo per i telespettatori de Il Paradiso delle Signore è stato un piacere ammirare la Proietti nel giorno della scomparsa di Gigi, un attore amato e stimato da tutti, che ha indubbiamente segnato lo spettacolo italiano. E un piccolo omaggio è così arrivato anche da parte della produzione Rai, che continua a crescere negli ascolti tv.

Chi è Carlotta Proietti

37 anni, Carlotta Proietti è figlia di Gigi Proietti e della compagna storica – mai sposata – Sagitta Alter. La coppia ha avuto anche un’altra erede, Susanna, che lavora come costumista e scenografa. Fin da bambina Carlotta ha deciso di seguire le orme paterne, dividendosi tra teatro, cinema e televisione.

La Proietti ha alle spalle una lunga carriera ed è pure una brava cantante. Qualche tempo fa ha affiancato il padre Gigi nella fiction Rai Una pallottola nel cuore. In una vecchia intervista Carlotta ha ribadito con orgoglio di non aver mai ricevuto alcuna raccomandazione dal celebre genitore.