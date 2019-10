Il Paradiso delle Signore: Riccardo e Nicoletta vengono scoperti

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Riccardo e Nicoletta diventano amanti ma vengono scoperti

Si complica la relazione tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo a Il Paradiso delle Signore. Nelle ultime puntate è riesplosa tra i due la passione, tanto che il figlio di Umberto ha addirittura deciso di acquistare le quote del grande magazzino milanese per stare più vicino alla sua amata, che lavora lì in qualità di Venere. Ma Nicoletta resta una donna sposata ed è così costretta a vedere di nascosto Riccardo, dal quale ha avuto la figlia Margherita la scorsa stagione. Nicoletta e Riccardo diventano così amanti a tutti gli effetti ma il destino tira loro un brutto scherzo. I due vengono scoperti e la ragazza è costretta addirittura ad abbandonare Milano.

Nicoletta lascia Milano con Cesare e dice addio a Riccardo?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Marta – neo sposa di Vittoria – sorprende il fratello Riccardo che si scambia un bacio appassionato con Nicoletta. La giovane mette subito in guardia Riccardo da quello che sta facendo ma la verità viene a galla anche per altri personaggi. I genitori di Nicoletta capiscono tutto e pure Cesare comincia ad avere dei sospetti. Ma tutto cambia quando il medico riceve un’allettante proposta di lavoro che prevede però il trasferimento in un’altra città. Nicoletta non sa quale strada prendere: andare via col marito o restare accanto a Riccardo?

Federica Girardello ha lasciato il set de Il Paradiso delle Signore

Da qualche settimana Federica Girardello, l’interprete di Nicoletta, non è più presente sul set de Il Paradiso delle Signore. La 25enne è impegnata a teatro, dove è attrice, insegnante e produttrice. Molto probabilmente, dunque, il personaggio di Nicoletta ha scelto di seguire il marito Cesare non sfidando le convenzioni e il costume dell’epoca. Ma al momento questa resta solo una probabilità visto che non è escluso un ritorno dell’attrice nella soap opera Rai. Insomma, chi vivrà, vedrà!