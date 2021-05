Il Paradiso delle Signore: repliche estive e nuove puntate, date e orari

Il Paradiso delle Signore si appresta al finale di stagione, con tanto di ‘botto’ conclusivo sul destino di Marta e Vittorio. Ma che cosa succederà dopo il 28 maggio 2021, vale a dire la data in cui chiuderà i battenti la quinta stagione della soap opera di Rai Uno? Bubino Blog, portale specializzato in cronaca e retroscena televisivi ha tracciato il quadro del percorso della fiction.

Il 28 maggio andrà in scena l’ultima puntata della fortunata quinta stagione de Il Paradiso delle Signore (Alessandro Tersigni ha anticipato che il finale sarà un vero e proprio colpo di scena che la “gente non si aspetta”. L’unica certezza è che Vittorio Conti sarà protagonista anche della prossima stagione). Da lunedì 31 maggio, in sostituzione delle trame della serie in costume, saranno trasmesse le repliche de L’Allieva. Il pubblico potrà quindi ri-apprezzare le vicende della coppia formata dagli attori Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

Le repliche de L’Allieva saranno mandate in onda da Rai Uno fino a metà agosto, quando ritornerà Il Paradiso delle Signore. Ma non con le nuove puntate bensì con quelle già trasmesse, utili per riepilogare i fatti in vista della sesta stagione che avrà inizio poco prima della metà di settembre.

Nella fattispecie, le date da cerchiare in rosso sul calendario sono giovedì 19 agosto e venerdì 10 settembre, ossia il lasso di tempo in cui dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14,50, in cui saranno riproposte le repliche de Il Paradiso delle Signore. Per i nuovi episodi il giorno X da segnare e da tenere a mente è lunedì 13 settembre. Alle ore 15.55 si inizierà infatti a mandare in onda le puntate inedite della attesissima sesta stagione.

Il Paradiso delle Signore, boom di ascolti per il pomeriggio di Rai Uno

Nel palinsesto autunnale 2021 di Rai Uno non cambierà praticamente nulla rispetto alla stagione 2020/2021. Con ogni probabilità (manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve), saranno confermati i tre programmi pilastro: torneranno Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone, Il Paradiso delle Signore (che ha fatto incetta di ascolti) e La Vita in Diretta, guidato in solitaria da Alberto Matano.