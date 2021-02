Il Paradiso delle Signore: perché non si è visto il matrimonio di Gabriella

Come ogni soap che si rispetti anche a Il Paradiso delle Signore i matrimoni sono uno degli ingredienti principali. Nel corso di cinque stagioni, tre daily, ne abbiamo visti tanti: da quello di Elena e Antonio a quello di Marta e Vittorio, senza dimenticare quello della Contessa Adelaide e Achille Ravasi e quello mancato tra Riccardo e Nicoletta. Tutti tranne quello di Gabriella e Cosimo, indubbiamente uno degli eventi più importanti della stagione televisiva 2020/2021.

Rispetto al passato gli autori de Il Paradiso delle Signore hanno preferito non mostrare le nozze della stilista del grande magazzino con Bergamini. Una scelta che ha fatto infuriare i fan della serie, che si sono dovuti accontentare del racconto degli altri protagonisti. Gli sceneggiatori hanno mostrato solo Gabriella che sfoggia l’abito – ispirato a quello di Grace Kelly – poco prima del grande giorno.

Ma perché non si è visto il matrimonio di Gabriella e Cosimo a Il Paradiso delle Signore? Tutta colpa del Covid. La pandemia ha stravolto il modus operandi sul set. Dopo il lockdown primaverile la troupe ha ripreso a lavorare ma dal copione sono state tolte tutte le scene che coinvolgono troppi attori. Le scene delle nuove puntate vedono in primo piano solo pochi interpreti: un modo per non perdere di vista la sicurezza necessaria in questo periodo.

E così, per scongiurare ogni pericolo, è stato fissato il matrimonio di Gabriella e Cosimo al 14 febbraio, che nel nostro calendario è capitato di domenica, giorno in cui la soap non va in onda su Rai Uno. Non dimentichiamo, infatti, che a Il Paradiso delle Signore c’è una continuità temporale tra la nostra epoca e quella raccontata nella serie. Un modo per avvicinare ancora di più le trame alla nostra quotidianità.

Non aver visto le nozze di Gabriella e Cosimo resta dunque un peccato ma una scelta necessaria – e forse anche sofferta – per autori, produttori e attori. Per un breve periodo non vedremo i novelli sposi, alle prese con il viaggio di nozze a Londra. Il rientro dei signorini Bergamini è previsto per l’ultima settimana di febbraio. Gabriella resta uno dei personaggi cardine della soap mentre il marito acquista sempre più spazio.

E Salvatore? Inizialmente si era parlato di un coinvolgimento con Laura Parisi, la Venere pasticcera, ma l’attrice Arianna Montefiori ha avuto il Covid e per diverso tempo è stata costretta a stare a casa. Da non sottovalutare Anna, la cugina di Gabriella, che dopo il matrimonio della stilista torna a Milano per iniziare una nuova vita.