Nuovo orario, ma solo per lunedì 14 settembre 2020, per Il Paradiso delle Signore. Oggi la soap opera con Emanuel Caserio e Arianna Montefiori inizia prima: alle 15.25 e non alle 15.50. Il motivo è presto detto: la serie deve lasciare spazio alle 16.15 al Tg 1 e a Tutti Scuola, la cerimonia di inizio anno scolastico con il Presidente Sergio Mattarella. Da martedì 15 settembre Il Paradiso delle Signore tornerà alla consueta programmazione delle 15.50. Programmazione che si sta rivelando vincente: dopo il brusco stop dovuto all’emergenza Coronavirus Il Paradiso sta registrando ottimi ascolti. Ogni giorno appassiona più di 2 milioni e mezzo di telespettatori con il 16%. Numeri importanti che danno del filo da torcere a Il Segreto di Canale 5, in onda nello stesso slot.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni lunedì 14 settembre 2020

Marta e Vittorio sono più che mai concentrati sulla piccola Anna, la neonata abbandonata a Il Paradiso delle Signore. La coppia, che non riesce ad avere figli, ha deciso di prendersi cura della bambina. La presenza della piccola porta una ventata di grande felicità nella vita dei coniugi Conti. In attesa del ritrovamento della madre, di cui ancora non si ha nessuna traccia, Don Saverio decide di affidare a loro la custodia della bambina. Intanto al Paradiso torna la ricamatrice Maria: è stata chiamata per dare una mano con i preparativi dell’abito da sposa di Ludovica Brancia di Montalto. Cresce invece la tensione tra Clelia e Luciano dopo che il Cattaneo ha scoperto la verità sui soldi per l’operazione di Federico. In seguito a un duro confronto con la moglie Silvia, il signor Cattaneo decide di andare a Bari da Nicoletta. Quest’ultima è in crisi col marito Cesare, sposato nonostante il grande amore nei confronti di Riccardo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni martedì 15 settembre 2020

Federico Cattaneo tenta un riavvicinamento con Roberta. La Pellegrino è però ancora molto indecisa sulla sua vita sentimentale. Marcello fa un importante annuncio a Federico: ha ancora intenzione di conquistare Roberta e farà di tutto per riuscire nel suo intento. Marta e Vittorio accettano di fare da testimoni di nozze a Riccardo e Ludovica. Umberto continua ad indagare sulla cognata Adelaide, scomparsa misteriosamente nel nulla. Il commendatore scopre che la contessa ha trasferito tutti i suoi beni sul conto intestato al marito Achille Ravasi. Umberto non è convinto del telegramma arrivato a villa Guarnieri ed è pronto a volare a New York per raggiungere l’amata Adelaide. Gabriella nel frattempo rifiuta la proposta di matrimonio di Cosimo Bergamini.