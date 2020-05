Il Paradiso delle Signore nuove puntate: più spazio a Paola e Franco

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: nelle nuove puntate non mancheranno Paola e Franco

Tanti ritorni nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, quelle in onda il prossimo autunno su Rai Uno. Dopo Flavia Brancia di Montalto e zia Ernesta, non mancheranno Paola e Franco. La Venere mora e suo marito continueranno ad essere protagonisti della soap opera dopo aver allietato il pubblico con il loro rapporto peperino, fatto sì di amore ma anche di tanta gelosia. Francesco Wolf, l’attore che ha prestato il volto all’irruento Franco, ha fornito qualche anticipazione sul suo personaggio in un’intervista concessa a Visto. Perché il signor Cecchi tornerà molto probabilmente al Paradiso nella prossima stagione, per la gioia dei tanti telespettatori che hanno apprezzato questo personaggio.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni di Francesco Wolf

“Franco è un personaggio buono, ma geloso a causa della sua insicurezza. Tra lui e Paola si è creato un attrito perché l’ha trovata intenta a parlare con un ex. La scenata di gelosia fatta da Franco in caffetteria ha dato il via ad una serie di reazioni, anche se alla fine i due si sono riappacificati. Sembra che il personaggio possa avere un seguito, visto che Paola continua ad esserci. Per adesso ho girato tre puntate”, ha spiegato Francesco Wolf a Visto. “Sul set de Il Paradiso delle Signore sono stato accolto benissimo. Tutti i miei colleghi e gli addetti ai lavori erano entusiasti perché Franco, dopo tanto tempo, aveva un volto. Sembrava una festa. Poi ho avuto un bel dialogo col regista Maccaferri. Sul set ho ritrovato Marta Richeldi, l’interprete di Silvia, che faceva la mia fidanzata in uno spettacolo teatrale proprio quando è stata ingaggiata per il Paradiso”, ha aggiunto.

Franco de Il Paradiso delle Signore: chi è Francesco Wolf

Francesco Wolf è un attore veneto: ha lavorato tanto a teatro ma pure in tv e al cinema. È noto agli appassionati di Un posto al sole per il ruolo del serial killer Dario De Martino. Di recente ha recitato nell’acclamato film 18 regali con Vittoria Puccini ed Edoardo Leo. Da qualche anno Wolf gestisce una società di produzione. Tra le sue passioni il basket e la fotografia.