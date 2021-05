Il Paradiso delle Signore nuove puntate: chi ritorna e la verità su Ravasi

Dopo gli ascolti boom degli ultimi mesi Il Paradiso delle Signore continua. Lunedì 31 maggio gli attori torneranno sul set per girare le nuove puntate che andranno in onda a partire dal prossimo settembre. Alessandro Tersigni, presente fin dalla prima stagione della serie, continuerà ad indossare i panni di Vittorio Conti, l’ex pubblicitario proprietario del grande magazzino milanese.

Durante una diretta Facebook sull’account di Raiplay l’attore lanciato dal Grande Fratello ha anticipato che Vittorio Conti cercherà di andare avanti dopo la separazione dalla moglie Marta Guarnieri. Tersigni ha parlato di tanti eventi nuovi e del ritorno di vecchie amicizie. Alcuni personaggi che abbiamo dunque amato in passato stanno per tornare a Il Paradiso delle Signore. Di chi stiamo parlando?

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito ma sembra che il primo nome sia quello di Neva Leoni, l’attrice che ha prestato il volto a Tina Amato nella terza stagione. L’interprete è tornata a farsi vedere su Instagram con i colleghi Emanuel Caserio e Antonella Attili, ovvero Salvatore e Agnese. Tina, per chi segue la soap da poco, non è altro che la figlia di Agnese e la sorella di Salvatore. Dopo aver lavorato come Venere a Il Paradiso delle Signore si è trasferita a Londra con il suo amore, Sandro Recalcati, per affermarsi come cantante.

Qualche tempo fa Emanuel Caserio aveva spoilerato sui social network il ritorno di un componente della famiglia Amato e sembra che si tratti proprio di Tina. In più Neva Leoni ha postato una storia che la ritrae alla postazione trucco e parrucco di uno studio che sembra essere proprio quello de Il Paradiso delle Signore.

L’altro grande ritorno, stando a quanto si sussurra sul web, dovrebbe essere quello di Anna Imbriani, protagonista delle prime due stagioni – quelle serali – de Il Paradiso delle Signore. Giulia Vecchio ha annunciato su Instagram dei nuovi progetti lavorativi mostrando gioia ed entusiasmo. “Paradiso?”, ha chiesto una follower. La Vecchio si è limitata a rispondere con la faccetta della scimmia che si tappa la bocca. Dunque, gatta ci cova…

Ma chi è Anna Imbriani? È una delle Veneri delle prime due stagioni de Il Paradiso delle Signore, quelle che hanno visto protagonista – oltre ad Alessandro Tersigni – Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. Anna viene sedotta da un uomo sposato e rimane incinta.

Una volta appresa della gravidanza l’uomo sparisce dalla vita della commessa, che viene consolata dal magazziniere Quinto (Cristiano Caccamo). Quando però l’ex amante minaccia Anna di portarle via la piccola Irene la Venere decide di scappare proprio con Quinto. Da allora non si è saputo più nulla di questa coppia.

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore scopriremo, inoltre, tutta la verità su Achille Ravasi. Roberto Farnesi, l’amato/odiato Umberto Guarnieri, ha annunciato a Nuovo Tv che le nuove puntate della soap opera si apriranno all’insegna del giallo:

“Si parlerà della sparizione negli Stati Uniti di Achille Ravasi. L’interrogativo riguarderà proprio Guarnieri: che cosa c’entra lui con la sparizione di quell’uomo? È colpevole di un omicidio? E poi, dopo la risoluzione del giallo, Umberto potrebbe tornare a privilegiare il suo aspetto di cinico imprenditore”

In attesa delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore da lunedì 31 maggio Rai Uno manderà in onda le repliche delle passate stagioni.