Il Paradiso delle Signore nuove puntate: baci e abbracci ci saranno

Il Coronavirus non intaccherà la trama delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Negli episodi che vedremo a settembre non mancheranno baci e abbracci, gesti predominanti in ogni soap che si rispetti. E il Covid-19? Come spiegato su Instagram da Federica De Benedettis – interprete di Roberta Pellegrino – la produzione sta lavorando in totale sicurezza. Ciclicamente attori, cameraman e tutti quelli che sono impiegati sul set romano si sottopongono a test sierologici e tamponi. Questo permette di lavorare in piena tranquillità, senza andare a rovinare la trama che, come sappiamo, è ambientata nell’Italia degli Anni Sessanta. E per un prodotto come il Paradiso sarebbe davvero impossibile andare avanti senza scene d’amore e affetto…La De Benedittis ha ammesso che non è stato facile, almeno all’inizio, abituarsi a questo nuovo e rigido protocollo ma col passare dei giorni tutto è diventato più semplice.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda a settembre

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in onda su Rai 1 a partire dal prossimo lunedì 7 settembre. Si riprenderà da dove eravamo rimasti lo scorso marzo, prima che l’emergenza Coronavirus bloccasse i lavori. E dunque dall’imminente matrimonio di Riccardo e Ludovica, ma pure dall’operazione di Federico Cattaneo. Federica De Benedittis ha confidato che in questi giorni la troupe è al lavoro sulle ultime puntate della terza stagione mentre ad agosto si inizierà a girare la quarta. Una estate di intenso e duro lavoro per Federica e colleghi che però sono ben felici di questo rientro sul set. Tutti gli attori, però, dovranno fare a meno di abbronzarsi: per esigenze di copione la loro pelle dovrà restare diafana in questi mesi più caldi.

Tutte le nuove anticipazioni su Il Paradiso delle Signore

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) devono fare i conti con una novità inaspettata. La coppia trova una neonata abbandonata davanti al grande magazzino e decide di adottarla. Il percorso di adozione è lungo e complesso e l’ombra della madre naturale aleggia su Marta e Vittorio. Situazione complicata anche per Gabriella, divisa tra Cosimo e Salvatore. Il primo si dichiara alla stilista con tanto di proposta di matrimonio mentre il barista getta la spugna dopo l’ultimo tentativo andato a male. Agnese, intanto, è lacerata dai sensi di colpa per aver distrutto il bigliettino che Salvatore aveva scritto a Gabriella.

Il Paradiso delle Signore: Roberta divisa tra Marcello e Federico

A Milano torna Federico: l’operazione in Svizzera è andata a buon fine. L’aspirante scrittore cerca un chiarimento con Roberta ma la ragazza non può ignorare le avance di Marcello, tornato prepotentemente alla riscossa. Incerto sul futuro con Roberta, Federico scopre la tresca amorosa tra il padre Luciano e Clelia Calligaris. La situazione famigliare dei Cattaneo si complica ancora di più. Nel frattempo Umberto è preoccupato per Adelaide, in viaggio di nozze negli Stati Uniti. Il banchiere scopre un inquietante segreto su Achille Ravasi e decide di partire per salvare la cognata. Riccardo è pronto a sposare Ludovica ma il ritorno di Nicoletta con la piccola Margherita cambia le carte in tavola.