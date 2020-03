Il Paradiso delle Signore: Marta e Vittorio non possono avere figli

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marta e Vittorio riusciranno ad avere un figlio?

Ancora un dramma a Il Paradiso delle Signore. Dopo l’incidente di Federico Cattaneo, rimasto sulla sedia a rotelle, tocca a Marta e Vittorio. I coniugi Conti non possono avere figli. Stando alle ultime analisi l’erede di Umberto Guarnieri è sterile. Nonostante il parere del medico di fiducia della Contessa Adelaide, Vittorio non si arrende e chiede un secondo parere scientifico. Chiede così un consulto ad una clinica in Svizzera. Purtroppo l’esito non cambia: anche le nuove analisi assicurano che Marta non potrà mai più restare incinta dopo l’aborto spontaneo di qualche mese fa. Una notizia che devasta la giovane ma non manda in crisi il suo matrimonio con Vittorio.

Marta non si arrende: vuole diventare madre a tutti i costi

Nonostante gli esiti italiani e svizzeri siano tutt’altro che incoraggianti, Marta Guarnieri in Conti non si arrende a Il Paradiso delle Signore. La fotografa vuole dare a tutti i costi un figlio al marito Vittorio e per questo è pronta a recarsi a Parigi per avere un terzo parere medico. Approfittando di un viaggio di lavoro di Gabriella – che deve recarsi in Francia per un confronto con il suo mentore Defois – Marta vuole incontrare un luminare che potrebbe aiutarla.

Il Paradiso delle Signore: Marta e le bugie a Vittorio

Inizialmente Marta decide di non dire nulla a Vittorio sul suo viaggio a Parigi. Ma Conti scopre presto le bugie della moglie e dissuade la Guarnieri ad affrontare questo viaggio da sola. Così alla fine la ragazza resta a Milano: la coppia sceglierà la via dell’adozione?