Il Paradiso delle Signore, Marcello: il gesto per Roberta

Marcello Barbieri porta scompiglio al Paradiso delle Signore: le anticipazioni

È appena iniziata una nuova settimana al Paradiso delle Signore e già si stanno delineando situazioni molto interessanti. Un nuovo personaggio si è appena affacciato sulla scena, portando un grande scompiglio. Venerdì scorso è arrivato Marcello Barbieri, interpretato da Pietro Masotti, che già conosciamo per il ruolo da protagonista in Rudy Valentino. Sappiamo ancora ben poco di questo esuberante personaggio, se non che è fratello dell’altra new entry Angela Barbieri e che è appena uscito dal carcere. Nella puntata andata in onda lunedì 21 ottobre lo abbiamo potuto conoscere un poco meglio, notando subito la sua simpatia, voglia di scherzare, la sua eccentricità e diciamolo, la sua bellezza. In effetti non passa certo inosservato, nemmeno agli occhi della nostra Venere futura ingegnere Roberta Pellegrino, sempre così seria e disciplinata.

Roberta e Marcello: una nuova coppia all’orizzonte?

Marcello si è trasferito a vivere a casa della sorella Angela, la quale non ha mai parlato con nessuno della sua esistenza, nemmeno alle sue amiche Roberta e Gabriella. In una delle prime scene infatti abbiamo visto le due Veneri bussare alla porta di Angela, la quale ha fatto nascondere il fratello perché non lo vedessero. Il tutto sembra finire lì, ma verso la fine dell’episodio ecco che abbiamo il primo incontro, più scontro direi, tra Marcello e Roberta. La Signorina Pellegrino era entrata in casa della sua amica trovando la porta aperta e si era ritrovata proprio faccia a faccia con Marcello. Spaventata si era messa ad urlare, pensandolo un ladro. È a questo punto che scatta la scintilla tra i due: Marcello la stringe a se per cercare di farla smettere di urlare ed i due si ritrovano l’una nelle braccia dell’altro.

Tante novità per Roberta e Marcello al Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate vedremo addirittura Marcello offrirsi di aiutare Vittorio Conti a trovare i responsabili del furto al Paradiso delle Signore. Il perché? Solo ed esclusivamente per conquistarsi la fiducia e forse il cuore di Roberta. Diciamolo i due non sono certo rimasti del tutto indifferenti gli uni agli altri. Non dimentichiamo però che nella scorsa stagione avevamo lasciato la nostra venere felicemente fidanzata con Federico Cattaneo, ancora assente perché partito per il servizio militare. Sappiamo dallo stesso attore che lo interpreta che tornerà, riuscirà la signorina Pellegrino a rimanere fedele al suo primo amore? O cederà alla corte ed al fascino da cattivo ragazzo di Marcello?

Marcello Barbieri: dal carcere ad autista di Ludovica

Parlando con sua sorella Angela, Marcello le dice di essere cambiato e di volersi trovare un lavoro perché ha dei progetti per un futuro a lungo termine. Dopo l’esperienza del carcere ha bisogno di credere in qualcosa. Il ragazzo però torna a relazionarsi con certi suoi vecchi amici con cui, sembra, aver avuto a che fare nel passato per un giro di scommesse e giochi clandestini. Fortunatamente il signore a cui si rivolge ha completamente cambiato vita, consigliandoli di fare altrettanto. La prossima settimana infatti Marcello riuscirà a trovarsi un lavoro onesto. Martedì 29 tornerà a Milano Ludovica Brancia, che assumerà il Barbieri come suo autista personale.