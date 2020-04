Gabriella e Cosimo si mettono insieme? Gabriella e Salvatore tornano insieme? Risposte e anticipazioni sul Paradiso delle Signore

Gabriella e Salvatore si sono lasciati a Il Paradiso delle Signore. Un addio momentaneo o definitivo? Per adesso vale la seconda opzione: non c’è alcun ritorno di fiamma tra il barista e la stilista. A chiarirlo anche l’interprete di Salvatore, il giovane Emanuel Caserio, che sul suo account Instagram ha ringraziato la collega Ilaria Rossi per le tante scene girate insieme. Una situazione che di certo potrebbe cambiare con la quinta stagione della soap opera ma che per ora è certa: i Salvariella sono morti e sepolti. Gabriella si butterà dunque tra le braccia di Cosimo Bergamini? Forse sì, ma la situazione non è così scontata…

Emanuel Caserio ringrazia la collega Ilaria Rossi, alias Gabriella

“Ila, sei stata la compagna di lavoro più straordinaria che il destino potesse farmi capitare. Il nostro è stato un percorso fatto per mano sin dal primo momento, un po’ siamo cresciuti insieme e qualche volta siamo anche caduti, ma sempre per mano. Detto questo ti auguro di brillare più di quanto già brilli e perché no.. di tornare a lavorare (se vorranno) con me”, ha scritto Emanuel Caserio, l’interprete di Salvatore Amato, su Instagram. “Riguardo a te piccola Gabriella, sappi che Salvatore ti ha amato tanto e.. seppur sbagliando molte volte, per lui sei e rimarrai il suo primo amore!”, ha aggiunto.

Cosimo Bergamini pronto a conquistare Gabriella Rossi

Dopo che i Salvariella sono praticamente scoppiati a Il Paradiso delle Signore, Cosimo Bergamini si dichiara apertamente a Gabriella. Quest’ultima prende però del tempo: dopo un fidanzamento spezzato vuole andarci coi piedi di piombo. La giovane stilista si regalerà subito una seconda opportunità in amore o attenderà tempi migliori?