Il Paradiso delle Signore, Federico e Marcello: rinviata la scelta di Roberta

Il Paradiso delle Signore, Roberta e Marcello insieme? C’è ancora l’incognita Federico

Tra i tanti triangoli amorosi di questa stagione de Il Paradiso delle Signore, quello che coinvolge Marcello, Roberta e Federico è sicuramente uno dei più intriganti. E ha praticamente spaccato in due il pubblico della soap di Rai Uno: da un lato c’è chi tifa per lo scanzonato barista e chi invece è dalla parte dell’aspirante scrittore. Al momento la Venere sembra aver scelto Federico dopo il grave incidente che ha colpito il giovane Cattaneo. Ma ora che l’operazione del ragazzo è andata a buon fine e può finalmente tornare a camminare la situazione è pronta a cambiare. Anche perché Marcello, che inizialmente si era fatto da parte, non ha più intenzione di nascondere il suo amore per Roberta.

Marcello e Federico: rimandata la scelta di Roberta alla prossima stagione

Nelle ultime puntate inedite de Il Paradiso delle Signore – quelle in onda dal 20 al 24 aprile 2020 – Marcello confessa a Roberta di non averla dimenticata. La Pellegrino è stupita da questa dichiarazione d’amore ma vuole allo stesso tempo riallacciare i rapporti con Federico. Che prima dell’operazione in Svizzera ha lasciato la fidanzata dopo aver scoperto del bacio con Marcello. Dato che le riprese della serie sono state sospese a causa del Coronavirus al momento la scelta di Roberta è rimandata. In una recente intervista l’attrice Federica De Benedittis ha ammesso di non sapere come andrà a finire tra Roberta, Marcello e Federico. Tocca attendere il prossimo autunno, quando la serie tornerà in onda regolarmente con la puntate inedite.

Gli sceneggiatori sono al lavoro per la nuova stagione de Il Paradiso

“L’attività di scrittura della nuova serie per la stagione 2020-2021 non si è mai interrotta, trasformando le riunioni degli autori in interminabili incontri virtuali sulle piattaforme digitali. Appena stabilita la data di inizio delle riprese della nuova serie, saremo in grado di finalizzare il lavoro di scrittura che si sta compiendo e organizzarlo in modo di essere in perfetta sintonia con la vita di oggi”, ha spiegato a Repubblica il produttore de Il Paradiso delle Signore Giannandrea Pecorelli.