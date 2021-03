Serena Bortone è tornata ad occuparsi de Il Paradiso delle Signore nella sua trasmissione Oggi è un altro giorno. Lunedì 29 marzo la conduttrice ha ospitato nel suo salotto Alessandro Tersigni, che indossa fin dalla prima stagione i panni del pubblicitario/imprenditore Vittorio Conti. In molti hanno seguito con un certo interesse l’intervista dato che Vittorio è al centro delle trame del periodo per via del quadrilatero amoroso che coinvolge la moglie Marta, la cognata Beatrice e la new entry Dante Romagnoli.

In molti hanno però criticato sui social network le domande che Serena Bortone ha posto ad Alessandro Tersigni. Domande molto superficiali che, di fatto, non hanno fornito alcuna anticipazione succosa sulla trama de Il Paradiso delle Signore. “La Bortone non guarda la soap e fa domande a caso”, si è lamentato un fan su Twitter. “È vero, hai la mia comprensione”, ha scritto qualcun altro.

C’è chi invece ha sottolineato: “Non si si pretende che si guardi tutte le puntate… ma almeno informarsi e leggere le ultime trame.. gli autori che stanno a fare? Almeno domande sensate e inerenti”. Serena Bortone si è praticamente fatta spiegare da Alessandro Tersigni la vicenda che coinvolge il suo Vittorio Conti senza scavare troppo a fondo.

È vero che gli attori de Il Paradiso delle Signore non possono svelare troppi spoiler ma le persone che seguono ogni giorno con passione la soap si aspettavano un approfondimento maggiore ad Oggi è un altro giorno. Anche perché non è la prima volta che Serena Bortone intervista attori de Il Paradiso delle Signore rivolgendo loro domande piuttosto banali.

A volte capita pure di stravolgere addirittura le trame della serie, come accaduto qualche giorno fa durante l’intervista a Emanuel Caserio, che presta il volto al simpatico Salvatore Amato. La gaffe non è passata inosservata tanto che un fan ha fatto notare:

“Serena Bortone evidentemente non segue Il Paradiso delle Signore. Angela non è stata violentata dal padre di suo figlio Matteo. Ingenua ad innamorarsi di un ragazzo che l’ha usata? Sì, ma non c’è stata nessuna violenza”

Qualcun altro ha invece ribadito: “Considerato che è un prodotto della sua rete avrebbe fatto bene a informarsi”. Andrà meglio con la prossima intervista?