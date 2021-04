Il Paradiso delle Signore: ecco che giorno torna Marta da Parigi

Marta Guarnieri sta per tornare finalmente a Il Paradiso delle Signore. Non un’apparizione momentanea come accaduto nei mesi scorsi ma un ritorno definitivo. Un sospiro di sollievo per i tanti fan della soap di Rai Uno, stanchi dell’assenza del personaggio interpretato dall’attrice italo-rumena Gloria Radulescu. In realtà, nonostante l’assenza fisica Marta è rimasta un personaggio fondamentale della quinta stagione della serie.

Il ritorno di Marta da Parigi – dove la creativa si è recata dopo aver scoperto che Federico è in realtà suo fratello e dunque frutto di una tresca clandestina di Umberto – è previsto nella puntata in onda su Rai Uno lunedì 12 aprile, come sempre al consueto orario delle 15.55. Marta rientra a Milano dopo una telefonata della cognata Beatrice. Una volta appreso del bacio con Dante Romagnoli, Vittorio non risponde per giorni alla moglie.

Una situazione difficile che spinge Beatrice Conti a fare qualcosa. La nuova ragioniera de Il Paradiso delle Signore telefona a Marta e la fotografa fa così rientro a Milano. Una volta a casa Marta e Vittorio hanno finalmente modo di avere un confronto faccia a faccia su quanto accaduto negli ultimi mesi. Un confronto doloroso che mette ancora più in crisi i coniugi Conti.

Marta viene a saper del bacio tra Vittorio e Beatrice: a dire la verità è il dottor Conti, stanco delle bugie e dei segreti che stanno rovinando il suo matrimonio. Dopo l’accesa discussione con Vittorio Marta decide di tornare a vivere a Villa Guarnieri. Qui Marta rivede Dante Romagnoli, che propone a Umberto e Adelaide di organizzare un evento di rilievo internazionale.

Vittorio e Marta continuano a pensarsi reciprocamente ma preferiscono tenersi a debita distanza. Nel frattempo Dante Romagnoli cerca ogni mezzo per screditare Vittorio Conti, arrivando addirittura a modificare di nascosto un discorso che Federico ha scritto per Umberto Guarnieri.

Nonostante il reciproco tradimento, Vittorio capisce di amare ancora Marta e sogna che tutto torni come prima con la moglie. La Guarnieri, però, non riesce a dimenticare e cerca di tenere a distanza il marito.